        Hedefi yurt dışına açılmak - İş-Yaşam Haberleri

        Hedefi yurt dışına açılmak

        Ayvalık'ta faaliyet gösteren Aivalos'un CEO'su Gürkan Ayhan, "Amacımız sadece kaliteli zeytinyağı üretmek değil, aynı zamanda tüketicinin hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürünler geliştirmek. Ayvalık'ın eşsiz zeytinlerini modern dokunuşlarla buluşturarak hem Türkiye'de hem de global pazarda güçlü bir marka yaratmayı hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 12:06
        Hedefi yurt dışına açılmak

        Üretim süreçlerine ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin bilgi veren Aivalos CEO'su Gürkan Ayhan, "Ayvalık'taki üretim tesisimizde, yıllık 8 milyon kilogram zeytin işleme ve 48 bin ton rafinasyon kapasitemizle durmadan çalışıyoruz. Markamız 2 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri de dahil olmak üzere 3 bine yakın kurumsal noktada yer alırken, özellikle ihracat kanalında talep giderek artıyor. Yurt dışında Amerika, Japonya, Dubai ve Avrupa ülkelerine açılarak; önümüzdeki dönemde minimum 3 kat büyüme hedefiyle hem iç pazarda hem de dış pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

        Ayhan, "Ayvalık'ın kendine özgü iklimi, toprak yapısı ve zeytin çeşitleri, bölgede üretilen zeytinyağlarına karakteristik bir aroma kazandırıyor. Bu doğal avantajları değerlendiriyoruz. Üretim sürecinde kaliteyi ön planda tutarak farklı ürün segmentlerinde çözümler sunuyoruz" diye konuştu.

        Mutfakta hız ve kolaylık sağladıklarını belirten Ayhan, "Pratik kullanımıyla öne çıkan sıkılabilir şişe formunda ürünler sunuyoruz. Böylece sektörde öncü olmaya devam ediyoruz. 'Sızart ve Cızart' yaklaşımımızla mutfakta hız ve kolaylık sağlıyoruz. Amacımız sadece kaliteli zeytinyağı üretmek değil, aynı zamanda tüketicinin hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürünler geliştirmek" ifadelerini kullandı.

        'TALEP GİDEREK GÜÇLENİYOR'

        Ayhan, Ayvalık zeytinyağına yönelik ilginin her geçen gün arttığını belirterek "Bu yükselişte kalite odaklı üretim anlayışı ve markalaşma yatırımları büyük rol oynuyor. Hem iç pazarda hem de uluslararası arenada Ayvalık zeytinyağına olan talep giderek güçleniyor" dedi.

        Markayı, premium segmentte konumlandırdıklarını aktaran Ayhan, "Özellikle seçkin satış noktalarında tüketiciyle buluşmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda ürünlerin ağırlıklı olarak A segment mağazalarda yer almasını planlıyoruz. Bu doğrultuda Aivalos’un, hem raf konumlandırması hem de iletişim stratejisinde seçici bir yaklaşımı benimsiyoruz. Geleneksel üretim mirasını modern pazarlama anlayışıyla birleştiriyoruz. Hem Türkiye’de hem de global pazarda daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefleyerek, Ayvalık zeytinyağının bilinirliğine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

