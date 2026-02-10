Canlı
        Hediye seçiminde "beni tanıyor" hissi maddi değerin önünde

        Hepsiburada'nın FutureBright iş birliğiyle ocak sonunda gerçekleştirdiği araştırma, Sevgililer Günü alışveriş alışkanlıklarını ortaya koydu. Sonuçlara göre tüketiciler artık sadece bir nesne değil, kendilerini özel hissettirecek ve iyi düşünülmüş hediyeleri tercih ediyor. Moda kategorisi liderliğini korurken, her 10 kişiden 8'i doğru hediyeyi bulmak için rehber içeriklerden destek alıyor.

        10.02.2026 - 14:19
        Araştırma, tüketicilerin Sevgililer Günü alışverişini son dakikaya bırakmadığını gösteriyor. Katılımcıların yüzde 57’si hediyesine şimdiden karar vermiş durumda. Alışveriş trafiğinin en yoğun olduğu dönem ise Şubat ayının ilk haftası olarak öne çıkıyor.

        Hediye bütçelerinde ise bu yıl ortalama 5.170 TL seviyesi gözlemleniyor. Erkek katılımcılarda bu rakamın 6.350 TL’ye kadar yükseldiği görülse de, alıcılar için asıl kriter fiyat değil; hediyenin ne kadar "düşünülmüş" olduğu.

        KARAR VERME SÜRECİNDE "REHBER" İHTİYACI

        Seçeneklerin çokluğu, tüketicileri daha fazla araştırmaya itiyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu alışveriş öncesi mutlaka araştırma yaparken, her iki kişiden biri e-ticaret platformlarının sunduğu yönlendirmeleri takip ediyor. Özellikle hediye rehberleri, "karar yorgunluğu" yaşayan kullanıcılar için can kurtarıcı bir rol üstleniyor. Öyle ki; tüketicilerin yüzde 80’i bu rehberleri faydalı bulduğunu belirtiyor.

        FAVORİ KATEGORİLER: MODA, TAKI-AKSESUAR, PARFÜM VE TEKNOLOJİ

        Araştırmaya göre moda, bu yıl da hediye seçiminde açık ara en güçlü kategori olarak zirvedeki yerini koruyor. Her iki katılımcıdan birinin ilk tercihi olan modayı, takı-aksesuar ve parfüm seçenekleri yakından izliyor. Modaya yönelenlerin öncelikli tercihi giyim olurken; ayakkabı ve çanta da popülerliğini sürdürüyor. Takı tarafında altın, pırlanta gibi değerli mücevherler ile saatler en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Elektronik aksesuarlar ise yüzde 20’lik bir kitle tarafından belirtiliyor, bu grupta özellikle akıllı saatlerin tercih edilmesi dikkat çekiyor.

