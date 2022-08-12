Heidi Klum: Kocamın kanını emiyorum!

"ESKİDEN HER İŞTE TEK BAŞIMAYDIM"

Kaulitz'le çok mutlu bir evlilikleri olduğunu belirten ünlü isim, "İlk kez her şeyi konuşabileceğim bir partnerim var. Sorumlulukları paylaşabileceğim biri var. Eskiden her işte tek başımaydım. Hayatımda ilk defa gerçekten bir partnerinin olmasının nasıl olduğunu deneyimliyorum." açıklamasında bulundu.