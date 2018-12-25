Kış aylarının gelmesiyle beraber hastane acilleri dolup taşmaya başladı. Özellikle mesai saatinden sonra artan acil servis yoğunluğu sabah saatlerine kadar devam ediyor. Acile gelen hastalar serum takılması için ısrar edince acillerdeki trafik daha da artıyor.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Özellikle kalabalık il ve ilçelerdeki hastane acilleri hastaların ısrarlarıyla baş etmeye çalışıyor. Türkiye'nin en kalabalık hastanelerinden biri olan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu serum sorunun yaşandığı acil servislerinden birine sahip.

Hastanenin acil servisinden sorumlu Prof. Dr. Yunsur Çevik acil servise gün içinde yaklaşık 2 bin 500 hasta geldiğini ve büyük bir kitleyle ilgilenmeye çalıştıklarını söylüyor. Yani hekim başına günde yaklaşık 200 hasta düşüyor.

"BİZ KENDİ ARAMIZDA BUNA SARI SERUM HASTALIĞI DİYORUZ"

Acil servis hastalarıyla yaşanan en büyük polemiklerden biri de "serum." Çevik, "Biz bu ısrara bir isim taktık. Adı sarı serum hastalığı. Bunu almadan kendilerini iyi hissetmeyen hastalarımız var. İnsanlar serumla iyileşmeyi alışkanlık haline getirmişler" diye konuştu.

"ŞİDDETE MARUZ KALMAMAK İÇİN SERUM VEREN HEKİMLER VAR"

Uzmanlar serum ihtiyacı olmayan hastalara iğne ya da ilaç yazıyor ancak bu durum hastaların çoğunluğunu tatmin etmiyor. Çevik, "Bu konuda baskı yiyoruz aslında. Fiziksel bir şeye maruz kalmamak için arkadaşlarımız en kolay çözüm olarak maalesef serum takıyor" diyerek hekimlerin yaşadığı probleme değindi.

GÜNDE YAKLAŞIK 300 SERUM

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acilinde günde yaklaşık 300 serum takılıyor. Çevik, "Tabi ki seruma ihtiyacı olan hastalar oluyor. Hepsine bu ısrar yüzünden serum takıldığını söylemiyoruz ama bu ısrar başkalarının haklarının ihlal edilmesine neden oluyor" dedi. Bu durumun acil servislerdeki yoğunluğu katladığını belirten Çevik, "Birkaç dakikada çözülebilecek bir hastanın şikayeti serum yüzünden 3 saati buluyor. Bu da acil servislerdeki kalabalık görüntülerin artmasına neden oluyor" diye konuştu.

Çevik, hastaların acil servislere gelmeden önce kendilerine "Gerçekten acil servise gitmemi gerektiren bir durum var mı" diye sormaları gerektiğini de ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ