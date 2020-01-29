Hekimoğlu son bölümü izlendi. Hekimoğlu son bölümünde, Ateş yine riskli bir durumun içine girer ancak bu defa karşısında Memoli'yi karşısında bulur.

HEKİMOĞLU 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümünde, Hekimoğlu ve ekibi menenjit geçiren evsiz kadının peşine düşüyor! Hekimoğlu ve Dr. İpek arasındaki tatlı sert atışma hız kesmeden devam eder. Bu durum Orhan'ı oldukça neşelendirir zira Ateş ile eğlenebileceği bir konu vardır.

Hastaneye evsiz bir kadın hasta getirilir. Hasta ağır ataklar geçirmektedir. Hatta bu ataklar sırasında Memoli'nin de elini ısırır. Hekimoğlu ise durumdan işkillenmektedir. Mehmet Ali bu vakaya bakmak istememektedir. Hekimoğlu durumu sorgular. Hastanede bunlar yaşanırken hasta kayıplara karışır. Ancak herkes endişeye kapılır. Kadında bulunan bakteriyel menenjit bulaşıcı bir hastalık olduğu için kimseye bulaştırmadan kadını yakalamaları gerekmektedir. Mehmet Ali ve Orhan aramaya çıkar. Bu sırada Hekimoğlu vakayı çözmeye çalışır...

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 5. Bölüm Fragmanında hastanede işler karışıyor. Hekimoğlu ve Memoli karşı karşıya geliyor. Tedavi olmamak için direnen hasta, Hekimoğlu'na zorluk çıkarır. Onun göz göre göre ölmesine izin veremeyen Ateş, yine olayı kendi yöntemleriyle çözmeye soyunur. Bu defa duruma Memoli müdahil olur ve yapılacak olan işlemi onaylamaz. Öte yandan Memoli'ye Amerika'da çalışma imkanı doğruyor. Bu teklife sıcak bakan Memoli nasıl bir tercih yapacak? Hastanede kalıp Hekimoğlu ile mücadele etmeye devam mı edecek yoksa kendine yeni bir yol mu çizecek?