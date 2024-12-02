Hem kaçırdığı çocuğu hem polisi vurdu! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir olay yaşandı. Ekipler iddiaya göre istismar etmek için bir çocuğu alıkoyan bir şüphelinin evini bastılar. O kişi elindeki silahla dehşet saçtı. Hem bir polis memurunu hem de çocuğu vurup yaraladı. Sonra da kendisine nişan aldı. Üçü de hastaneye kaldırıldı.

Habertürk Giriş: 02.12.2024 - 20:13 Güncelleme: 02.12.2024 - 20:13 facebook

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