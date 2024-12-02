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        Haberler Gündem İstanbul Hem kaçırdığı çocuğu hem polisi vurdu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Hem kaçırdığı çocuğu hem polisi vurdu!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir olay yaşandı. Ekipler iddiaya göre istismar etmek için bir çocuğu alıkoyan bir şüphelinin evini bastılar. O kişi elindeki silahla dehşet saçtı. Hem bir polis memurunu hem de çocuğu vurup yaraladı. Sonra da kendisine nişan aldı. Üçü de hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 20:13 Güncelleme: 02.12.2024 - 20:13
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        Hem kaçırdığı çocuğu hem polisi vurdu!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir olay yaşandı.

        Ekipler iddiaya göre istismar etmek için bir çocuğu alıkoyan bir şüphelinin evini bastılar.

        O kişi elindeki silahla dehşet saçtı.

        Hem bir polis memurunu hem de çocuğu vurup yaraladı. Sonra da kendisine nişan aldı.

        Üçü de hastaneye kaldırıldı.

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