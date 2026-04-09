        Hem lezzetli hem sağlıklı yemeklerin ustası demir döküm tava ve tencereler için temizlik püf noktaları

        Özellikle et yemeklerinde mükemmel sonuç veren demir döküm tava ve tencerelerin doğru kullanımı maalesef çok fazla kişi tarafından bilinmiyor. Evet, ısıyı eşit dağıtıyor ve yemeklere mükemmel lezzeti sağlıyor. Peki ama demir döküm tava ve tencerelerin doğru temizlenmesi nasıl oluyor? Gelin birlikte bakalım.

        Giriş: 09.04.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Döküm tava ve tencere nasıl temizlenmeli?

        Bugün mutfak gereçlerinde çeşitliliği takip etmek zor. Daha sağlıksız ama pratik kullanım seçeneği ile satılan teflonlardan seramik kaplamalara, güvenli ancak maalesef biraz kompleks yapısıyla dikkat çeken çelik tencerelerden demir döküm tava ve tencerelere mutfak gereçlerinde pek çok alternatiften bahsetmek mümkün.

        Her malzemenin bakımı ve temizliği için dikkat edilmesi gereken farklı detaylar var. Mutfak gereçleri içinde hem ısıyı homojen dağıttığı için hem de daha az işlenmiş bir ham maddeden üretildiği için ayrı bir yeri olan demir döküm tava ve tencerelerin temizlenmesi ve bakımı ise diğer gereçlerden biraz daha farklı noktalara dikkat etmeyi gerektiriyor.

        DEMİR DÖKÜM TAVALAR İÇİN GÜNLÜK KULLANIM TEMİZLİĞİ

        Tencere ya da tavanızda yemeğinizi pişirdikten sonra hemen temizlemeye çalışmayn önce biraz soğumaısnı bekleyin. Tavanın sıcalığı sıcaklığını atıp daha ılık bir ısı seviyesine geldiğinde sıcak su ve deterjan ile yıkayabilirsiniz. Bu işlem için sünger ve süngerin sert yüzeyi kullanılabilirsiniz, Süngerin sert yüzeyin demir döküme zarar vermez. Yukama işlemi bittikten sonra güzelce durulamalı ve ürününüzü kurulamalısınız.

        İNATÇI LEKELERİ DÖKÜM TAVALARDAN NASIL SÖKÜP ATARIZ?

        Pişirdiğiniz yemeği bazen sıcak su ve deterjanla demir döküm tavalardan ya da tencerelerden temizlenek o kadar kolay olmayabilir. Lekeler tavanın zeminine yapılaşbilir ve kazımadan çıkmayacak gibi düşünmeye başlayabilirsiniz. Öyle anlarda karbonat işinizi görecektir.

        Tencerenizin içini 4'te birini kapsayacak kadar suyla doldurup içine 1 yemek kaşığı karbonat ekledikten sonra ocağın altını açın. Lekerler tavanın zemininden ayrışana kadar kaynatmaya devam edin. Lekeler zeminden kalktıysa ocağın altını kapatıp içindeki syuyu ve pisliği boşaltın. Günlük temizlik adımlarını takip ederek son bir kez yıkayın ve kurulayıp kaldırın.

        TAVANIN KÜFLENMESİNİ İSTEMİYORSANIZ DİKKAT!

        Demir döküm tava ve tencerelerin en yaygın kötü tarafı eğer doğru temizlik ve bakım rutinleri izlenmezse küflenebileceği gerçeğidir. Demir döküm tava ve tencerelerinizin küflenmemesi için tavanızı her yıkadıktan sonra kurulamalısınız. Islak kalan ya da kendi haline kurumaya bırakılan döküm tavalarda küflenme meydana gelebilir.

        İLK KULLANIMDAN ÖNCE MÜHÜRLEMEK ŞART

        Döküm tavanızı kullanmadan önce deterjanlı bir suyla yıkamalıi güzelce kuruladıktan sonra da tavanızın içini ve dışını bir süre ısıya dayanıklı bir yağ ile yakmalı, mühürlemelisiniz. Bu işlem hem tavanızın yapışmaz yüzeye sahip olmaısnı hem de paslanmayı geciktirmeyi sağlar.

