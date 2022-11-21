Hem Morutan hem Cicaldau attı!

Hem Morutan hem Cicaldau, Moldova karşısında gol attı! - Spor haberleri

Romanya Milli Takımı, Moldova'yla hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelirken Galatasaray'ın Rumen yıldızları Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau da geceye damga vuran isimler oldu. Romanya Milli Takımı sahadan 5-0 gibi net bir skorla galip ayrılırken Galatasaray'ın kiralık oyuncuları da Moldova'yı boş geçmedi.

Maça hızlı başlayan Romanya, 9. dakikada Olimpiu Morutan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Denis Draguş ile skoru 2-0 yapan Romanya'da asisti ise Alexandru Cicaldau yaptı. Rumen yıldız, bu kez 61. dakikada sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

Galatasaray'ın geçen yaz 6,5 milyon Euro'ya transfer ettiği Alexandru Cicaldau, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Ittihad Kalba'da kiralık olarak forma giyiyor. Rumen yıldız bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 1 gol atarken 1 golün de hazırlayıcısı oldu.