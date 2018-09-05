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Henry Onyekuru'nun menajeri konuştu

Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncusu Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila konuştu. "Henry sol forvet ancak 9 numara da oynar" diyen D'Avila şöyle devam etti, "Everton'a göre, 30 milyon Euro'nun üzerinde bir değere sahip."

05 Eylül 2018 Çarşamba, 10:08:04 | Güncelleme:

Gomis'in satışı sonrası forvet transferi yapamayan Galatasaray'da Ocak ayına kadar sıkıntı yaşanacağı konuşulurken, Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye'yi sarı-kırmızılı kulübe getiren menajer William D'Avila'dan sürpriz açıklamalar geldi.

İşte D'Avila'nın Sabah'a yaptığı açıklamalar:

DEĞERİ 30 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE

"Henry (Onyekuru) sol forvet ama 9 numara da oynar. AS Eupen'de 9 numara oynadığında da başarılı oldu. Zaten kariyerini incelerseniz henüz çok genç olmasına rağmen iki maçta bir gol atmayı başarmış. Takım arkadaşlarını ve Türkiye Ligi'ni tanımaya başladı. Göreceksiniz, rakipler için kabus olacak ve bu sezon çok gol atacak. Çünkü Henry'yi açık alanda kimse durduramaz. Everton'a göre, 30 milyon Euro'nun üzerinde bir değere sahip."

NDİAYE KALBİNİN SESİNİ DİNLEDİ

Stoke City, Badou (Ndiaye) ile ilgilenen takımlardan 25 milyon Euro istedi. Badou gelen tekliflere rağmen kalbinin sesini dinledi ve Galatasaray'ı seçti. Çünkü takımı tanıyor, İstanbul'u seviyor ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Stoke'un belirlediği 25 milyon Euro bonservis bedeli Türkiye'de gerçekçi olmaz, bu yüzden kiralık sözleşmesine opsiyon koymadık. Badou, Galatasaray'ın beyni! Defans ile hücum arasında geçişi sağlayacak.

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