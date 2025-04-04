HEPAD'e bağış da arttı

Boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle rol aldığı TRT yapımının kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a bazı meslektaşları paylaşımlarıyla, birçok kişi de sosyal medya hesabını takip etmek üzere destek verdi. Pusat'ın takipçi sayısı, iki günde yaklaşık 1 milyon artarak toplamda 5 milyon 500 bine ulaştı.

Aybüke Pusat'ın takipçi sayısının artması, sosyal medya hesabından duyurduğu Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) aracılığıyla başlatılan kampanyaya olan bağışı da artırdı.

2 Nisan itibarıyla toplam bağış; 24 bin 503 lira iken, an itibarıyla bağış miktarı; 103 bin liraya çıktı.