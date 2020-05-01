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Hepatit A nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? Hangi gruplar aşılanmalıdır?

Karaciğeri tutarak oluşan bir hastalıktır olan Hepatit A, oldukça bulaşıcıdır ve kaynağı virüslerdir. Peki Hepatit A nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Hepatit A'da hangi gruplar aşılanmalıdır?

Hepatit A nasıl bulaşır?

Hepatit A oldukça bulaşıcı olan ciddi bir hastalıktır. Nedeni ise; virüslerdir. Hepatit A karaciğeri tutarak oluşan bir hastalıktır. Virüsün vücuda girmesi ile 2-3 haftalık kuluçka süresi devam etmektedir. Oldukça yaygın bir hastalık olması ve Hepatit A hastalığı ile ölümlerin çok fazla olması dünya üzerinde büyük bir sorundur. Bu durum bazen salgın halini bularak rakamların daha da çoğalmasına neden olmaktadır.

Hepatit A; fekal, oral, yolla, cinsel ilişki ile virüsün bulaşmış olduğu sularda yıkanan yiyeceklerin yenmesi ile ve çiğ olan gıdalar ile ve az pişmiş gıdalar ile de bulaşmaktadır.

Hepatit A Belirtileri Nelerdir?

  • Gribe benzer belirtiler( titreme ve ateş gibi)
  • İştah kaybı
  • Bulantı
  • Yorgunluk
  • Karın ağrısı
  • Gözlerde ve ciltte sarılık
  • Dışkı renginin açık olması
  • İdrar renginde koyulaşma

Bu belirtiler sinsi olarak ilerler ya da açıkça görülebilir. Görülmeme ihtimali de olmaktadır. Yaş durumu da ağırlaşmasına sebeptir. Çocuklarda belirti ortaya çıkmaz. 3 ile 6 hafta süreci vardır. Bazen semptomların uzun süreli olması hastalığı 6 aya kadar uzatabilmektedir. Nadir olarak ağır bir karaciğer hastalığına da neden olabilmektedir.

Hepatit A hastalığından korunmak için; kaynağı belli olmayan sular tüketilmemeli ve kullanılmamalıdır.  Kabuklu hiç bir gıda yıkanmadan yenmemelidir. İstiridye ve midye gibi kabuklu deniz ürünlerinin tüketilmemesi sağlanmalıdır. Açık olarak sokaklarda hazır satılan gıdalar tüketilmemelidir. Bunlardan uzak durmaya rağmen Hepatit A hastalanma riski vardır. Aşı olmak en kalıcı korunma şeklidir.

Aşılanması gereken kişiler;

  • Okul, kreş ve çocuk yuvalarında olan çocuklar ve görevliler
  • Askeri personel.
  • Sağlık çalışanları, laboratuvar personeli.
  • Yüksek endemik yerlere seyahat edenler.
  • Hapishanedeki görevliler ve mahkûmlar
  • Aşçılar ve gıda sektöründe çalışanlar.
  • Hepatit A hastalığı geçirenlerle bir arada yaşayanlar

Hepatit A aşısı en önemli korunma yöntemidir. 15 gün sonra etkisi başlayan aşı ile güven sağlanmaktadır. Öncelikle geçirilip geçirilmediğini anlamak için testler yapılmaktadır. Aşı iki aşamada yapılmaktadır. 

 

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