Hepsiburada'da hedef, bir yıl içinde 100 bin KOBİ’yi e-ticarete taşımak

E-ticaret sitesi Hepsiburada, 27 Haziran Dünya KOBİ Günü'nde düzenlediği toplantıda e-ticareti büyütecek çözümlerini ve Hepsiburada İş Ortağım platformu üzerinden KOBİ’lere sunduğu destekleri tanıtarak, platforma eklenen yeni özellikleri paylaştı. Toplantıda konuşan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, Türkiye'de e-ticaretin toplam ticaretten aldığı payın yüzde 20 olduğunu aktararak, 2024 yılında e-ticaretin yüzde 83'lük bir büyümeyle 3.4 trilyon TL'lik bir hacime ulaşmasını beklediklerini söyledi. Platformda 12.1 milyon aktif müşterinin alışveriş yaptığını söyleyen Özgün, şuan bulunan 101.900 iş ortağına da ek olarak bir yıl içinde 100 bin yeni KOBİ'yi e-ticaret ile tanıştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Hepsiburada'nın KOBİ’ler için uçtan uca dijitalleşme desteği sağlayarak yerli üreticilerin ve KOBİ’lerin ürünlerini Türkiye ve dünya ile buluşturduğunu vurgulayan Özgün şunları ifade etti: “Hepsiburada İş Ortağım portalındaki dönüşüm sayesinde, e-ticarete başlamak isteyen bir işletmenin 3 saat içerisinde ilk satışını yapabilmesine olanak sağlayacağız. Bu sayede önümüzdeki bir yıl içinde 100 bin işletmeyi e-ticarete taşımayı hedefliyoruz. Hepsiburada olarak amacımız ticaretin dijitalleşmesine liderlik etmek. Sahip olduğumuz teknolojik yetkinlikleri ve 25 seneye yakın tecrübeyi Türkiye’nin KOBİ’lerini dijitale taşımak için kullanmaya hazırız.”

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün REKLAM Hepsiburada ile bugüne kadar 400 bin işletmeyi e-ticaretle tanıştırdıklarını ve 5 milyon kişinin istihdamına katkı sağladıklarını da sözlerine ekleyen Ender Özgün, “Hepsiburada olarak, lojistik, reklam ve finansal teknoloji çözümlerinin yanı sıra Hepsiburada İş Ortağım Platformu ile KOBİ’lerin e-ticarete giriş bariyerlerini ortadan kaldırmayı ve e-ticaretteki başarılarını artırmayı amaçlıyoruz. Anahtar teslimi çözümlerimizle Türkiye’nin KOBİ’lerini e-ticaretle tanıştırıyor, onları büyütüyor ve isterlerse e-ihracatla yurt dışına taşıyoruz” dedi.

'Satışların yüzde 68’i iş ortaklarımızdan geliyor' Hepsiburada'nın ilk çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine oranla sipariş adedinde yüzde 22, toplam satış hacminde ise yüzde 138 oranında büyüdüğünü ve satışların yüzde 68'inin pazaryerinden geldiğini belirten Özgün sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya KOBİ Günü vesilesiyle, Türkiye’nin dört bir yanındaki küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin başarılarını ve ekonomimize kattıkları değeri kutluyoruz. Hepsiburada olarak, KOBİ'lerin dijital dünyada büyümelerine ve gelişmelerine destek olmayı sürdürüyoruz. İnovasyon ve dijital dönüşüm yolculuğunda KOBİ’lerin yanında yer alarak, onların rekabet gücünü artırmalarına ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmelerine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Tüm KOBİ’lerimizin Dünya KOBİ Günü’nü en içten dileklerimizle bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."

REKLAM KOBİ'ler için reklam, pazarlama, ödeme çözümleri ve kargo desteği İşlerini büyütmek isteyen işletmelerin en önemli ihtiyacının doğru kitleye erişim olduğunu paylaşan Ender Özgün, "Yapay zekaya dayalı reklam çözümleri geliştiren HepsiAds ile iş ortaklarımıza dijital pazarlama stratejileri sunuyoruz. Farklı medya kanallarında reklam çözümleri sunarak, KOBİ'lerin geniş bir pazarlama yelpazesine erişimini sağlıyoruz, ürün ve mağaza görünürlüğünü artırıyoruz. Kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri, influencer iş birlikleri ve ürün tanıtımları gibi çeşitli reklam hizmetleriyle, müşteri erişimi ve satış artışı elde etmelerini hedefliyoruz" dedi.

Satışların devamlılığında müşteri memnuniyetinin önemini de hatırlatan Özgün, "Hızlı ve sorunsuz bir kargo süreci, e-ticarette müşteri deneyiminin en önemli unsurlarından biri. İş ortaklarımızın ürünlerini HepsiJet ile 81 ile taşıyarak pürüzsüz bir kargo denetimi sunuyoruz. Bugün Hepsijet satın alınan ürünlerin yüzde 82'sini ertesi gün teslim ediyor. Ayrıca HepsiJet ile anlaşmalı kargo fiyat avantajlarına ve rekabetçi teslimat seçeneklerine sahip oluyorlar. Böylece hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.

Müşterilerine ve iş ortaklarına sundukları yeni nesil ödeme çözümlerine de değinen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, "Hepsipay ile iş ortaklarımıza ödeme ve vadelendirme hizmetleri sunarak satış süreçlerini hızlandırıyor ve kolaylaştırıyoruz. E-ticarete yeni adım atan işletmelere hızlı ve güvenli bir ödeme geçidi sunarak dijitalleşme sürecinin en önemli adımlarından birinde uçtan uca destek oluyoruz" dedi. REKLAM İş Ortağım Platformu ile Yeni Girişimcilere Destek Hepsiburada, Nisan ayında başlattığı yeni programla, İş Ortağım platformuna katılan satıcılara yüzde 60'a varan komisyon indirimleri, 1.000 TL HepsiAds reklam bakiyesi ve 29,99 TL’den başlayan avantajlı kargo fiyatları sunuyor. Ayrıca, satıcılar 5.000 TL değerinde alışveriş kuponu kazanarak rekabet güçlerini artırabiliyor.

Bugüne kadar Hepsiglobal ile 10 bin işletmeyi e-ihracata açan Hepsiburada, özellikle kadın girişimciler için özel bir program yürüterek, kadınların ekonomideki yerini güçlendirmeyi de hedefliyor. Üst Merdiven (Solda Sağa): Ahmet Karagöz - Boztepe Zeytincilik; Yaşar Tavşancı - Loj Ojos; Cem Tanır - Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü; Mustafa Al - Nova Vera Fabrika Müdürü Alt Merdiven (Solda Sağa): Yaşar Varol - Varol Tekstil ; Canan Binal - Kurumsal İletişim Kıdemli Müdürü: Ender Özgün - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı; Melike Pehlivan - Hepsiburada Pazaryeri Direktörü 'Ayda 3 adede düşen sipariş sayımız günde 100'e yükseldi' Beş kuşaktır zeytin üreticisi bir aileden gelen Cansu Bulan 2016 yılında Boztepe Zeytincilik'i kurdu. Boztepe Zeytincilik, Hepsiburada'nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı desteklerinden ve yerli üreticilerin satış hacmini artırmaya yönelik HepsiTürkiye'den programlarından yararlanan markalar arasında yer alıyor. Cansu Bulan, Hepsiburada ile iş ortaklığının Boztepe markasına katkılarını şöyle ifade ediyor:

"Hamilelik sürecinde mağazamla ilgilenememiştim ve siparişlerim çok düşmüştü. İşin e-ticaret ayağını yeniden güçlendirmek istediğim noktada Hepsiburada yetkilileriyle görüştüm. Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında yüzde 50 komisyon indiriminden yararlanmamı sağlayarak bana destek oldular. Efsane Kasım dönemindeki kampanya katılımımız sayesinde de ayda 3 adede kadar düşen siparişim günde 100'e yükseldi." "ABD'den Kore'ye Hepsiburada'nın iş ortaklarının sofrasında yer aldık" The EVOO World Ranking’de iki yıldır üst üste Dünyanın En İyi 4. Zeytinyağı Üreticisi seçilen Nova Vera, Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü ve HepsiTürkiye’den programlarının yararlanıcıları arasında yer alıyor. Bahar Alan tarafından 2017 yılında Ayvalık’ta kurulan Nova Vera'nın Fabrika Müdürü Mustafa Al markanın Hepsiburada’daki yolculuğu ile ilgili şöyle konuştu: