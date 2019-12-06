e-ticarette ortalığı bir ses kaydı karıştırdı

3 gün önce bir internet sitesinden yayılan haber sonrasında mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta dolaşan bir ses kaydı e-ticaret müşterilerini panikletti. İddiaya göre Hepsiburada, Trendyol, Morhipo ve DeFacto’nun müşteri bilgileri hacklendi ve başta kredi kartı bilgileri olmak üzere kullanıcıların tüm bilgileri de çalındı. Hacklenme iddiası sosyal medyada da kısa sürede birçok kullanıcı tarafından gündeme getirildi. Ancak gerçeğin hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Öncelikle tüketicilerin içi rahat olsun kredi kartı bilgilerine ulaşılması söz konusu değil. Zira e-ticaret firmaları kredi kartı bilgilerini yasal olarak kendi bilgi sisteminde tutamıyor. Müşteriler siteye girdiklerinde kendi bilgilerini bile gizli olarak maskelenmiş biçimde görebiliyor. Tüm veriler kredi kartı ödemelerine aracılık eden yerli ve yabancı ödeme sistemi firmalarının sisteminde tutuluyor.

KAPANAN SİTE AÇIK OLUŞTURDU

Dolayısıyla herhangi bir e-ticaret firması hacklenmiş bile olsa kredi kartı bilgileri sistem dışında tutuluyor. Gelelim ortalığı karıştıran iddilarla ilgili yaşanan gelişmelere. Edinilen bilgilere göre hackerlar geçmişte iflas eden ve kapanan bir ünlü e-ticaret firmasının müşteri bilgilerine ulaştılar. Ve maalesef bazı kullanıcıların aynı şifreleri tekrar yeni sitelerde kullanacağı ihtimalini düşünerek bu kullanıcı bilgilerini popüler sitelerde giriş için otomatik denemeye çalıştılar. Ve fakat aktif kullancısı olan sitelerde bu girişimin başarılı olmadığı kimilerinde rastgele giriş sağlansa da hiç bir finansal bilgiye ulaşılamadığı ifade edildi.

BİLGİLER SON DERECE GÜVENDE

Bu arada hepsiburada.com sitesine yakın kaynaklar herhangi bir müşteri bilgisine erişilmesine yönelik bir vakanın yaşanmadığını ifade ederken DeFacto şirketi de şu açıklama ile söz konusu iddialarla ilgili bir girişimin olmadığı gibi müşterilerle ilgili hiç bir riskin olmadığını ifade etti: “DeFacto.com.tr internet alışveriş sitesinde müşterilerimizin kredi kart bilgilerini tutmuyoruz, kredi kart bilgileri MasterCard şirketi olan Masterpass’te pci/dss güvenlik standartlarına uyumlu bir ortamda maskelenmiş olarak saklanmaktadır.”

BLACK FRIDAY İLE SATIŞ REKORU KIRMIŞLARDI

Söz konusu şirketler en son Black Friday ile satış rekoru kırmış ancak müşterilerine kargoları ulaştırmakta geciktikleri için tepki toplamıştı. Hatta o gün satın alınan ürünlerin hala ellerine ulaşmayan tüketiciler de olduğu belirtiliyor.

HACKLENME NEDİR?

Gerçekleştirilen siber saldırı sonucu internet sitesi veya uygulamaların güvenlik duvarı yıkılarak, site bünyesindeki tüm bilgi ve belgelerin çalınması durumuna hacklenme deniliyor.

HACKER KİMLERE DENİLİYOR?

Hacker ya da bilgisayar korsanı, şahsî bilgisayarlara veya çeşitli kurum ve kuruluşlara ait bilgisayarlara ve ağlara izinsiz olarak giriş yapan kişi. Daha geniş ve tarihsel bir ifade ile, elektronik veya mekanik otomat sistemlerine girilmesi gereken bilgi, jeton gibi doğru anahtarın kullanıldığını kontrol eden anahtar yuvası olan filtreyi kopya anahtarlar ile geçerek hizmet verici sistemi yanıltan kişi.

Bilgisayar programcılığı alanında, bir hacker bir exploit'e bir dizi düzeltme uygulama ya da varolan kodları kullanma yoluyla bir amaca ulaşan ya da onu 'kıran' bir programcıdır. Bazıları için, hacker sözcüğünün olumsuz bir çağrışımı vardır ve sistem "kıran" gibi çirkin, verimsiz ve kaba saba programcılık görevlerini yapan kişileri anımsatır.