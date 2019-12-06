Necdet Çalışkan ncaliskan@cyh.com.tr

Türkiye’de Black Friday ve Efsane Cuma kampanyaları ile başlayan indirim döneminde, kargo teslimatlarında yaşanan sorunlar yeni bir boyuta taşındı.

Online alışverişte harcama rekoru kırılan bu alışveriş döneminde, önce 2 dakikada satın aldığı ürünler için 30 günü bulan teslimat süreleri ile karşılaşan tüketiciler, şimdi de adrese teslim gönderilerde, adreslerinde bulunmalarına rağmen, şu uyarı mesajını almaya başladı:

“Adresinizde size ulaşamadık… nolu kargonuzu 3 iş gününde teslim alabilirsiniz.”

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son haftalarda düzenlenen indirim ve benzeri kampanyalarla artan online alışveriş, kargo şirketlerini zor durumda bırakmış, kargo şirketlerinin şubeleri teslim edilmeyi bekleyen gönderi kolilerliyle dolup, taşmıştı.

Gönderilere yetişemeyen kargo şirketleri, bir yandan tüketicilerden özür dilerken, diğer yandan da yoğun gönderi teslimatları nedeniyle e-ticaret sitelerine kota uygulamasına başlamıştı.

YA EVDE VARSAM...

İşlem yoğunluğu nedeniyle teslimatlardaki makul gecikmeler anlaşlılabilir ancak gidilmeyen adres için ‘ulaşamadık’ denilmesi, tüketicilere yeni bir “mağduriyet” yeni bir “haksızlık” durumu da yaratmış oldu.

Üstelik iş burada da bitmiyor… SMS ile gönderilen “Adresinizde size ulaşamadık… nolu kargonuzu 3 iş gününde teslim alabilirsiniz” mesajında yer alan linki tıklayan tüketiciler, sözkonusu kargo şirketinin kargo takip sayfasında şu mesajlarla karşılaşıyor:

“Teslim edilemedi... Alıcıya adreste ulaşılamadığından, adrese bilgi notu bırakılmıştır.”

SİSTEMSEL HATA!

İşin tuhaf yanı ise (tüketicinin adresinde olmasını geçiyoruz) böyle bir bilgi notunun da ortada olmaması. Bu SMS’in, kargo şirketlerinin çağrı merkezlerinin de kapanmasından sadece bir iki dakika sonra gönderilmesi ise cabası...

Tabi meseleye sadece tüketici cephesinden de bakmadık. Sözkonusu mesajı ileten kargo şirketlerine de ‘Nedir bu durum?’ diye sorduk ancak “sistemsel bir hata, herkese gidebiliyor” cevabı ile yetinmek zorunda kaldık.

Hiç şüphesiz ki sistemsel olarak tabir edilen bazı hatalar da olabilir ancak internette yapılan basit bir arama bile aslında bu sorun nedeniyle mağdur olan tüketicilerin ne kadar çok olduğunu da gösterir nitelikte.

15 YILIN REKORUNU KIRDILAR!

Malum, kargo şikayetleri Türkiye’de yeni bir mevzu değil. Ancak bu sorunun yıllardır katlanarak büyüdüğü de bir gerçek. Hatta yine internet kullanıcılarının aramalarına bakıldığında “kargo” ile “şikayet” kelimeleri birlikte aranır hale gelmiş durumda.

Türkiye’deki kullanıcıların Google’da yaptığı “kargo şikayet” aramalarına bakıldığında vahim tablo daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Google’ın arama trendlerinde yapılan “kargo şikayet” aramaları da bu durumu gözler önüne seriyor.

Türkiye’de 2004 - 2019 yılları arasında “kargo şikayet” aramaları tarihi zirvesine tam da içinde bulunduğumuz bu günlerde çıktı. Black Friday ve Efsane Cuma kampanyalarının olduğu son 2 haftalık süreçte, Google Trends verilerinde “kargo şikayet” aramaları son 15 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Sonuçta e-ticaret siteleri, “Biz ürünleriniz kargoya verdik” diyerek deyim yerindeyse topu kargo şirketlerine atıyor. Kargo şirketleri ise “Bu dönemde teslimat süresi değil indirim önemli. Yoğunluğumuz üçe katlandı. E-ticaret siteleri beyan ettikleri gönderilerin çok üstüne çıktı” diyerek, tüketicilerin ‘anlayışına!’ sığınıyor.

Ancak şunu hatırlatarak, yazımızı bitirelim:

Yapılan iş sosyal sorumluluk değil. Hayrına yapılmıyor, ticaret yapılıyor, para kazanılıyor… Tüketiciler kargo takibi yaparken, onların anlayışının takibini yapmak isteyen kargo şirketlerinin son 15 yılın rekorunu kıran yukarıdaki grafiğe bakması yeterli olacaktır!