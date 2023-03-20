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Haberler İş-Yaşam Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Doğan'dan afet bölgesindeki kadınlara destek çağrısı
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Doğan'dan BM'de afet bölgesindeki kadınlara destek çağrısı

Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, Birleşmiş Milletler’in New York’taki Genel Merkezinde Kadının Statüsü Komisyonu yıllık buluşması kapsamında düzenlenen toplantıda konuştu. Doğan, burada yaptığı konuşmada, deprem gibi doğal afetlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirdiğini ifade ederek, yardım ve kalkınma faaliyetlerinin kadınlar ve genç kızları güçlendirecek şekilde yürütülmesinin önemine değindi

Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Doğan'dan afet bölgesindeki kadınlara destek çağrısı
HABERTURK.COM

Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu’nun bu yıl 67’ncisi düzenlenen yıllık toplantılarında konuştu.

Hepsiburada’nın da imzacıları arasında yer aldığı BM Küresel İlkeler (UN Global Compact) tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO’ları ile Birleşmiş Milletler’in temsilcileri bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler’in New York’ta bulunan genel merkezinde 15 Mart’ta düzenlenen toplantıda, dijital çağda toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı çalışma yaşamı ve bu alanda şirketlerin rolü konuşuldu.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi CEO'su Sanda Ojiambo, UN Women Direktörü Sima Sami Bahous ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Csaba Kőrösi'nin konuşmalarıyla başlayan toplantıda Hepsiburada kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, dijitalleşmenin cinsiyet eşitliğine etkileri hakkında konuştu ve Hepsiburada’nın girişimcilik ekosistemi içinde kadın girişimcilere yönelik çalışmalarını aktardı.

'DİJİTALLEŞME KADINLAR İÇİN HEM TEHDİT HEM DE FIRSAT'

Dijitalleşmenin kadınları güçlendirmek, onların becerilerini artırmak ve kadınlara yeni fırsatlar sunmak için yüksek potansiyel barındırdığını söyleyen Doğan, ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunarak, "Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler pek çok iş kolunun ortadan kalkmasına neden olabilir ve bu durum daha çok kadınların faaliyet gösterdiği iş kollarını etkileyebilir. Ayrıca bu teknolojilerin cinsiyet eşitsizliğine dair yerleşik önyargıları artırma riski var" dedi.

Doğan, djitalleşmenin yeni mesleklerin ve iş alanların ortaya çıkmasını sağladığını aktararak, "Bu nedenle, dijitalleşmenin fırsat ve faydalarının kadınlar için erişilebilir olduğundan ve cinsiyet eşitsizliğinin artmasına neden olmadığından emin olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Doğan ayrıca mühendislik ve teknoloji alanında çalışan kadınların oranının ve girişimci kadın sayılarının küresel olarak bir türlü istenen seviyeye ulaşamamasına dikkat çekti.

Hepsiburada’nın bir kadın tarafından kurulan ve yönetilen bir şirket olduğunu hatırlatan Doğan, şirkette teknoloji alanında çalışan kadın mühendis oranının yüzde 30’la dünya ortalamasının üstünde olmakla birlikte hedeflerinin yüzde 50 olduğunu vurguladı.

'DESTEKLER KADINLARI GÜÇLENDİRECEK ALANLARA ODAKLANMALI'

Toplantıda, 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin ayrılan özel bölümde konuşan Hanzade Doğan, deprem gibi doğal afetlerin ardından toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiğinin ve depremin yarattığı olumsuzluğa karşı kadınların ve genç kızların daha kırılgan olduğunun da altını çizdi.

Bu kapsamda destek faaliyetlerinin kadınları ve genç kızları zorlu yaşam koşullarına karşı güçlendirecek alanlara odaklanması gerektiğini ifade eden Doğan, uluslararası topluma dayanışma ve işbirliği çağrısında bulundu.

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