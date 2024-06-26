HepsiJET elektrikli araçlarla teslimata başladı

HepsiJET sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında doğayı koruyan çevreci adımlar atmaya ve yeni nesil teslimat yöntemleriyle e-ticaret lojistiğinde fark yaratmayı hedeflediğini duyurdu.

Şirket, Netlog Lojistik iş birliğiyle "Musoshi" adlı yüzde yüz yerli üretim olan 21 elektrikli aracı ile Türkiye’nin belirli bölgelerinde kargo dağıtımına başladı. Elektrikli araçlar, bayram dönemiyle birlikte yazlık bölgeler dahil olmak üzere pilot bölgelerde faaliyete geçti. Yüksek bir enerji dönüşüm verimliliğine sahip olan araçlar, karbon emisyonunun azaltılmasını sağlayarak daha sürdürülebilir bir geleceğin oluşmasına katkıda bulunuyor. Araçlar, maliyet açısından da verimliliği beraberinde getiriyor.

REKLAM ÇEVREYE DUYARLI LOJİSTİK AĞ Elektrikli araçların kullanımıyla birlikte aylık yapılan ortalama 1404 kilometre başına yaklaşık 0,21 ton karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor. Şu anda toplam 3500 araçlık bir dağıtım ağına sahip olan HepsiJET, 2024 yılının sonuna kadar 50 elektrikli araca sahip olmayı planlıyor. İlk aşama verimlilik ve performans değerlendirmelerinin ardından elektrikli araçların penetrasyonun artırılması hedefleniyor. “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ADIMLAR” Hepsiburada Lojistik Grubu CEO’su Hakan Karadoğan, projeyle ilgili olarak şunları söyledi: “HepsiJET e-ticarete odaklanmış yeni nesil bir kargo şirketi. Yenilikçi hizmet anlayışımızla Türkiye’deki e-ticaret taşımacılık ve teslimat sistemini yeniden şekillendirme çalışmalarımız sürüyor. Elektrikli araç projesi de bu vizyonun önemli bir parçası. Doğayı koruyan teslimatlar yapan araçlarımız sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmada fark yaratan bir kilometre taşı olacak. Projeyle yakıt tüketimini ve karbon salınımını önemli ölçüde düşürerek çevreye duyarlı bir lojistik ağı oluşturacağız. Son kilometre lojistiğinde sera gazı salınımını önemli ölçüde azaltmayı amaçlıyoruz. Elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşması gelecekte daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için önemli bir adım olacak. İki yerli teknoloji şirketi olarak, sürdürülebilir yarınlar için bir araya geldiğimiz için mutluyuz.”