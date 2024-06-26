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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama HepsiJET elektrikli araçlarla teslimata başladı - Teknoloji Haberleri

        HepsiJET elektrikli araçlarla teslimata başladı

        HepsiJET, lojistik alanında çevreci bir adım atarak filosuna kattığı 21 adet yüzde yüz elektrikli aracıyla kargo dağıtımına başladığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 11:48 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:48
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        Elektrikli araçlarla teslimata başladı
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        HepsiJET sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında doğayı koruyan çevreci adımlar atmaya ve yeni nesil teslimat yöntemleriyle e-ticaret lojistiğinde fark yaratmayı hedeflediğini duyurdu.

        Şirket, Netlog Lojistik iş birliğiyle "Musoshi" adlı yüzde yüz yerli üretim olan 21 elektrikli aracı ile Türkiye’nin belirli bölgelerinde kargo dağıtımına başladı. Elektrikli araçlar, bayram dönemiyle birlikte yazlık bölgeler dahil olmak üzere pilot bölgelerde faaliyete geçti. Yüksek bir enerji dönüşüm verimliliğine sahip olan araçlar, karbon emisyonunun azaltılmasını sağlayarak daha sürdürülebilir bir geleceğin oluşmasına katkıda bulunuyor. Araçlar, maliyet açısından da verimliliği beraberinde getiriyor.

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        ÇEVREYE DUYARLI LOJİSTİK AĞ

        Elektrikli araçların kullanımıyla birlikte aylık yapılan ortalama 1404 kilometre başına yaklaşık 0,21 ton karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor. Şu anda toplam 3500 araçlık bir dağıtım ağına sahip olan HepsiJET, 2024 yılının sonuna kadar 50 elektrikli araca sahip olmayı planlıyor. İlk aşama verimlilik ve performans değerlendirmelerinin ardından elektrikli araçların penetrasyonun artırılması hedefleniyor.

        “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ADIMLAR”

        Hepsiburada Lojistik Grubu CEO’su Hakan Karadoğan, projeyle ilgili olarak şunları söyledi: “HepsiJET e-ticarete odaklanmış yeni nesil bir kargo şirketi. Yenilikçi hizmet anlayışımızla Türkiye’deki e-ticaret taşımacılık ve teslimat sistemini yeniden şekillendirme çalışmalarımız sürüyor. Elektrikli araç projesi de bu vizyonun önemli bir parçası. Doğayı koruyan teslimatlar yapan araçlarımız sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmada fark yaratan bir kilometre taşı olacak. Projeyle yakıt tüketimini ve karbon salınımını önemli ölçüde düşürerek çevreye duyarlı bir lojistik ağı oluşturacağız. Son kilometre lojistiğinde sera gazı salınımını önemli ölçüde azaltmayı amaçlıyoruz. Elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşması gelecekte daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için önemli bir adım olacak. İki yerli teknoloji şirketi olarak, sürdürülebilir yarınlar için bir araya geldiğimiz için mutluyuz.”

        “TEKNOLOJİYİ SÜRÜDÜRÜLEBİLİRLİK VE İSTİHDAM İÇİN KULLANDIK”

        Elektrikli araç girişiminin çevresel faydalarının dışında istihdam yaratma potansiyeliyle de öne çıktığını belirten ve bunu yaparken şirketin teknoloji yaklaşımına dikkat çeken Karadoğan, “HepsiJET bugün hem Hepsiburada platformu üzerinden hem de kendi e-ticaret sitesi üzerinden satış yapan markalara e-ticaret lojistiği alanında hizmet sunuyor. HepsiJET ile büyümemizi gerçekleştirirken teknolojinin yapıcı gücünden faydalanıyor, e-ticaret lojistiğine teknolojiye dayalı bir yaklaşım getiriyoruz. Bu bakış açımızla teknolojiyi hem sürdürülebilirliği sağlamak hem de istihdam yaratmak için kullandık. Elektrikli araçlarımız sayesinde dağıtım operasyonlarında esneklik sağlayarak, teslimat süreçlerimizde müşterilerimize sorunsuz ve hızlı bir deneyim sağlıyoruz. Çevre dostu araçlarla lojistik hizmetlerimizi sürdürürken aynı zamanda dağıtım operasyonunda ailemizin parçası olmak isteyen yeni iş arkadaşlarımıza da daha erişilebilir araçlar sağlamayı planlıyoruz. Elektrikli araçlarımız artarken kurye ağımız da genişleyecek.” şeklinde konuştu.

        BEŞ FARKLI İLDE ELEKTRİKLİ ARAÇLA DAĞITIM BAŞLADI

        Yeni elektrikli araçlar ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ve Antalya gibi yoğun illerde dağıtım yapacak. Dağıtım noktaları arasında Ankara’nın Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Batıkent ve Keçiören; Antalya’nın Alanya, Kaş ve Manavgat; İstanbul’un Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar ve Küçükyalı; İzmir’in Alsancak ve Çeşme; Muğla’nın Bodrum, Ortaca gibi önemli noktalar bulunuyor. Küçük boyutlu ve elektrikli olan araçlar yoğun trafikli bölgelerde esnek ve pratik bir teslimat deneyimi sunacak.

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