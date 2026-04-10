Her dönemin ayrı bir güzelliği var: İşte geçmişten günümüze makyaj trendleri

1990 - SADE VE HAVALI MAKYAJLAR TREND OLDU

1990’lı yıllar, makyajın abartıdan uzaklaşıp daha “cool” ve sade bir çizgiye geçtiği dönem olarak öne çıktı. 80’lerin renkli ve iddialı görünümü yerini daha mat, daha duru bir stile bıraktı. Bu dönemde cilt makyajı mümkün olduğunca mat tutuldu; parlaklık yerine pürüzsüz ve doğal bir görünüm tercih edildi. Dudaklarda kahverengi ve nude tonlar adeta dönemin imzası haline geldi. Hatta dudak kalemiyle dudakları çerçeveleyip içini daha açık tonla doldurmak oldukça popülerdi. Kaşlar ise ince ve keskin bir forma dönüştü; çoğu zaman fazlasıyla inceltilmişti.

Görsel yapay zekâ ile oluşturulmuştur.