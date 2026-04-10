Her dönemin ayrı bir güzelliği var: İşte geçmişten günümüze makyaj trendleri
Güzellik anlayışı yıllar içinde değişti, ama makyajın gücü hiç değişmedi! 1940'ların sade zarafetinden 2020'lerin doğal ışıltısına uzanan bu yolculukta trendler yeniden şekilleniyor.
1940 - SAVAŞ DÖNEMİNİN GÜZELLİĞİ
1940’lı yıllar, savaşın gölgesinde şekillenen ama kadınların güzellikten vazgeçmediği bir dönem olarak öne çıktı. Savaş yıllarında kozmetik ürünlere erişimin kısıtlı olması, kadınları daha sade ve doğal bir makyaj stiline yöneltti. Bu dönemde ten makyajı hafif tutulurken, doğal ve sağlıklı bir cilt görünümü ön plandaydı. En dikkat çekici detay ise kırmızı rujdu; adeta moral ve güçlü kadın imajının simgesi haline geldi. Kaşlar belirgin ama abartısız, daha doğal bir formda kullanıldı.
Görsel yapay zekâ ile oluşturulmuştur.
Göz makyajı ise oldukça minimaldi; far neredeyse yok denecek kadar az, eyeliner ise ince ve kontrollüydü. Rimel kullanımı vardı ama bugünkü kadar yoğun bir etki yaratmıyordu. Amaç, dikkat çekici olmaktan çok bakımlı ve güçlü görünmekti. Hollywood yıldızlarının etkisiyle bu sade ama etkileyici stil geniş kitlelere yayıldı. 1940’lar makyajı, az ürünle en fazla etki yaratmanın en net örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.
Fotoğraf: Ava Gardner, AP.
1950 - MAKYAJDA İDDİALI DÖNEM
1950’li yıllar, makyajın adeta kusursuzlukla özdeşleştiği bir dönem olarak öne çıktı. Savaş sonrası refahın etkisiyle kadınlar daha feminen, daha özenli ve daha “tamamlanmış” bir görünüme yöneldi. Bu dönemde pürüzsüz, porselen gibi görünen cilt makyajı en önemli detaylardan biri haline geldi. Eyeliner ise artık sahnenin yıldızıydı; ince ama keskin kuyruklu çizgiler bakışlara dramatik bir etki kattı.
Görsel yapay zekâ ile oluşturulmuştur.
Dudaklarda kırmızı tonlar popülerliğini korurken, daha yumuşak pembe ve şeftali tonları da öne çıkmaya başladı. Allık kullanımı belirginleşti ve yüz hatlarını daha canlı göstermek için sıkça tercih edildi. Göz makyajında pastel tonlar kullanılsa da genel görünüm hâlâ dengeli ve kontrollüydü. Kaşlar daha şekilli ve bakımlı bir forma büründü. Hollywood yıldızlarının etkisiyle bu “kusursuz kadın” imajı geniş kitlelere yayıldı. 1950’ler makyajı, feminenliğin en rafine ve ikonik dönemlerinden biri olarak hafızalara kazındı.
Fotoğraf: Marilyn Monroe AP.
1960 - GÖZLER ÖN PLANDA
1960’lı yıllar, makyaj dünyasında dengelerin tamamen değiştiği ve odağın gözlere kaydığı bir dönem olarak öne çıktı. Önceki yılların kusursuz ve dengeli görünümü yerini daha cesur ve deneysel bir stile bıraktı. Bu dönemde göz makyajı adeta başrolü üstlendi; kalın eyeliner, belirgin kirpikler ve hatta alt kirpik çizimleri oldukça popülerdi.
Fotoğraf: Türkan Şoray, İHA.
Maskara yoğun şekilde uygulanırken, takma kirpikler de sıkça tercih edildi. Açık ton farlar, özellikle beyaz ve pastel renkler gözleri daha büyük ve dikkat çekici göstermeyi amaçladı. Buna karşılık dudaklar geri planda kaldı; açık pembe ve nude tonlar tercih edildi.
Fotoğraf: Aktrist Brigitte Bardot, AP.
Kaşlar ise daha doğal ve hafif formda bırakıldı. Amaç, bakışları ön plana çıkaran çarpıcı ama aynı zamanda modern bir görünüm yaratmaktı.
Fotoğraf: İngiliz model ve oyuncu Twiggy, AP.
Londra merkezli “mod” akımının etkisiyle bu stil kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. 1960’lar makyajı, cesur göz vurgusuyla güzellik anlayışını kökten değiştiren dönemlerden biri olarak hafızalara kazındı.
Fotoğraf: Filiz Akın, AA.
1970 - DOĞALLIK DÖNEMİ
1970’li yıllar, makyajın kurallardan sıyrılıp özgürleştiği bir dönem olarak dikkat çekti. Önceki yılların keskin ve belirgin çizgileri yerini daha doğal, daha rahat ve daha “kendin gibi ol” anlayışına bıraktı. Bu dönemde bronzlaşmış, sağlıklı görünen cilt makyajı öne çıktı; adeta güneşten yeni gelmiş bir ışıltı hedeflendi.
Görsel yapay zekâ ile oluşturulmuştur.
Dudaklarda genellikle daha soft, doğal tonlar tercih edildi. Kaşlar kalın ve doğal formuyla bırakıldı. Allık, yüzü canlandıracak şekilde ama abartısız kullanıldı.
Fotoğraf: Oyuncu ve yönetmen Jane Birkin, AP.
1980 - RENKLİ VE İDDİALARI MAKYAJLARIN DÖNEMİ
1980’li yıllar, makyajın sınır tanımadığı ve adeta “fazlası makbuldür” anlayışının hakim olduğu bir dönemdi. Doğallık yerini cesur renklere ve abartılı uygulamalara bıraktı. Bu dönemde göz makyajı oldukça iddialıydı; mavi, mor ve pembe gibi canlı farlar yoğun şekilde kullanıldı. Eyeliner kalın çekilirken, maskara da kirpikleri mümkün olduğunca belirgin hale getirecek şekilde uygulanıyordu.
Görsel yapay zekâ ile oluşturulmuştur.
Allık ise belki de dönemin en dikkat çeken detayıydı; elmacık kemiklerinden şakaklara kadar uzanan yoğun ve belirgin bir şekilde sürülüyordu. Dudaklarda da sınırlar zorlandı; parlak, neon ya da koyu tonlar sıkça tercih edildi.
Fotoğraf: Banu Alkan, DHA.
Fotoğraf: Ahu Tuğba, Instagram
1990 - SADE VE HAVALI MAKYAJLAR TREND OLDU
1990’lı yıllar, makyajın abartıdan uzaklaşıp daha “cool” ve sade bir çizgiye geçtiği dönem olarak öne çıktı. 80’lerin renkli ve iddialı görünümü yerini daha mat, daha duru bir stile bıraktı. Bu dönemde cilt makyajı mümkün olduğunca mat tutuldu; parlaklık yerine pürüzsüz ve doğal bir görünüm tercih edildi. Dudaklarda kahverengi ve nude tonlar adeta dönemin imzası haline geldi. Hatta dudak kalemiyle dudakları çerçeveleyip içini daha açık tonla doldurmak oldukça popülerdi. Kaşlar ise ince ve keskin bir forma dönüştü; çoğu zaman fazlasıyla inceltilmişti.
Görsel yapay zekâ ile oluşturulmuştur.
Göz makyajı genellikle minimaldi; nötr tonlar, hafif eyeliner ve az maskara tercih edildi. Grunge akımının etkisiyle bazı stillerde daha dağınık ve “umursamaz” bir görünüm de öne çıktı. Süpermodel estetiğiyle birlikte makyaj, “fazla çaba harcamadan güzel görünme” fikrine yaklaştı. 1990’lar makyajı, sadeliğin ve zahmetsiz şıklığın en belirgin dönemlerinden biri olarak hafızalara kazındı.
Fotoğraf: Jennifer Aniston, Brad Pitt. AP.
2000 - MAKYAJDA PARLAMA DÖNEMİ
2000’li yıllar, makyajın yeniden parladığı ve “ışıltının” başrole geçtiği bir dönem olarak öne çıktı. 90’ların mat ve sade görünümü yerini daha parlak, daha dikkat çekici bir stile bıraktı. Bu dönemde lip gloss adeta vazgeçilmezdi; dudaklar mümkün olduğunca parlak ve dolgun gösterilmeye çalışıldı. Göz makyajında ise ışıltılı ve metalik farlar öne çıktı, özellikle buzlu (frosted) tonlar oldukça popülerdi.
Görsel yapay zekâ ile oluşturulmuştur.
Ciltte hafif bronzluk etkisi tercih edilirken, tamamen mat görünümden uzaklaşıldı. Kaşlar ince formunu korumaya devam etti. Allık ve aydınlatıcı daha parlak bir bitiş yaratacak şekilde kullanıldı. Pop yıldızları ve kırmızı halı görünümleri bu trendleri geniş kitlelere taşıdı. Makyaj artık sadece güzellik değil, aynı zamanda dikkat çekmenin bir yolu haline geldi. 2000’ler makyajı, parlaklık ve ışıltının zirve yaptığı dönemlerden biri olarak hafızalara kazındı.
Fotoğraf: Çağla Şikel, İHA.
2010'LAR - KUSURSUZ MAKYAJ AKIMI
2010’lu yıllar, makyajın keskin hatlar ve kusursuz görünüm üzerine kurulduğu bir dönemdi. Contour ve highlighter ile yüz hatları belirginleştirilirken, kalın ve net kaşlar trend haline geldi.
Fotoğraf: Kim Kardashian, AP.
Göz makyajında cut crease ve yoğun kirpikler öne çıktı. Ten makyajı genellikle mat ve pürüzsüz bir bitişe sahipti. Dudaklarda ise dolgun görünüm ve nude tonlar dikkat çekti. Sosyal medyanın etkisiyle bu “full glam” tarz geniş kitlelere yayıldı.
Fotoğraf: Selena Gomez, AP.
2020'LER - DOĞAL VE HAFİF MAKYAJ GÖRÜNÜMÜ
2020’li yıllar, makyajın yeniden doğallığa döndüğü bir dönem olarak öne çıktı. 2010’ların keskin ve yoğun görünümleri yerini daha hafif, daha “cilt odaklı” bir stile bıraktı. Bu dönemde amaç, makyajlı görünmekten çok sağlıklı ve ışıldayan bir cilt etkisi yaratmak oldu. “No makeup makeup” ve “clean girl” akımıyla birlikte minimal ürün kullanımı öne çıktı.
Fotoğraf: Zendaya, AP.
Ten makyajı daha ince ve parlak (dewy) bitişli tercih edilirken, kaşlar doğal formuna geri döndü. Dudaklarda ise nemli ve hafif renkli ürünler popüler hale geldi. Sosyal medya bu kez daha sade ve ulaşılabilir güzellik anlayışını yaydı. 2020’ler makyajı, doğallığın modern ve bakımlı hali olarak dikkat çekti.
Fotoğraf: Bella Hadid, AP.
Haber kaynak: Vogue, Glamour Daze, Beauty Box, SMA Make up Acamdey, Allure