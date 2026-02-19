Canlı
        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri Her gün uzun pide kuyrukları beklemenize gerek yok! Evde yapabileceğiniz fırın lezzetini aratmayacak ramazan pidesi tarifi!

        Ramazan akşamlarının vazgeçilmezi olan sıcacık pide için artık uzun kuyruklarda beklemenize gerek yok. Aynı lezzeti evde yakalamak düşündüğünüzden çok daha kolay. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 10:30 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:30
        1

        Fırın önlerinde uzayan kuyruklar, yetişmeyen pideler ve son dakikaya kalan telaş… Bu yıl ramazan pidenizi evde yapmaya ne dersiniz? Hem pratik hem lezzetli tarifin tüm ayrıntılarını sizin için derledik…

        2

        MALZEMELER

        Ev yapımı ramazan pidesi için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

        4 su bardağı un

        1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)

        1 tatlı kaşığı toz şeker

        1 tatlı kaşığı tuz

        1,5 su bardağı ılık su

        2 yemek kaşığı yoğurt

        2 yemek kaşığı zeytinyağı

        3

        Üzeri için:

        1 yumurta sarısı

        1 yemek kaşığı yoğurt

        Susam ve çörek otu

        Malzemelerin oda sıcaklığında olması, hamurun daha iyi kabarmasını sağlar.

        4

        HAMURUN HAZIRLANIŞI

        Geniş bir yoğurma kabında ılık su, maya ve şekeri karıştırarak başlayın. Mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekleyin.

        5

        Ardından yoğurt ve zeytinyağını ekleyin. Unu kontrollü şekilde ilave ederken tuzu da ekleyin ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.

        Hamurun üzerini nemli bir bezle kapatarak yaklaşık 40-45 dakika mayalanmaya bırakın. Hamur iki katına çıktığında hazır demektir.

        6

        ŞEKİL VERME VE ÜZERİNE SOS

        Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgâha alın ve elinizle yuvarlak şekilde açın. Çok bastırmadan, parmak uçlarınızla klasik pide desenini verin.

        Kenarlarını hafifçe belirginleştirin.

        7

        Bir kasede yumurta sarısı ve yoğurdu karıştırın.

        Bu karışımı pidenin üzerine sürün. Son olarak bolca susam ve çörek otu serpiştirin.

        8

        FIRINDA PİŞİRME

        Önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Üzeri güzelce kızardığında fırından çıkarabilirsiniz.

        Fırından çıkan pidenin üzerine temiz bir bez örtmek, yumuşak kalmasını sağlar.

        9

        Sıcak sıcak servis edilen ev yapımı ramazan pidesi, iftar sofralarında fırın lezzetini aratmayacak bir alternatif sunar.

        Afiyet olsun!

