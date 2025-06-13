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        Haberler Bilgi Magazin Her Şey Aşk İçin filminin konusu nedir? Her Şey Aşk İçin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Her Şey Aşk İçin filminin konusu ve oyuncu kadrosu

        Her Şey Aşk İçin filmi 13 Haziran Cuma akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun üstlendiği film, aşkı Sedef için Sedef'in dedesi İskender'in zorlu askeri eğitim şartını kabul eden Alper'in bu süreçte yaşadıklarını konu almaktadır. Peki, "Her Şey Aşk İçin filminin konusu nedir? Her Şey Aşk İçin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Her Şey Aşk İçin filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 19:13 Güncelleme: 13.06.2025 - 19:13
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        Her Şey Aşk İçin filmi beyaz perdenin ardından, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Safa Sarı, Zafer Algöz ve Gizem Sevim’in paylaştığı Her Şey Aşk İçin filmi, 2023 yılında vizyona girdi. Peki, "Her Şey Aşk İçin filminin konusu nedir? Her Şey Aşk İçin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

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        HER ŞEY AŞK İÇİN KONUSU NEDİR?

        Sedef ve Alper çifti, evlenmek üzerelerdir. Fakat Sedef'in dedesi Emekli Albay İskender, Alper'in bedelli askerlik yaptığını öğrenince bu evliliğe karşı çıkar. Evlenmelerine tek bir şart ile izin verir: Alper kendisinin çiftliğinde 30 günlük bir askeri eğitimden geçmelidir. Sandığından çok daha zor bir eğitimden geçerken Alper, İskender'in vasiyetini bulur. Alzheimer hastası olan ve giderek hafızasını kaybeden İskender'in vasiyetini yerine getirmek için birlikte bir yolculuğa çıkarlar.

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        HER ŞEY AŞK İÇİN OYUNCULARI KİMLER?

        Safa Sarı

        Gizem Sevim

        Zafer Algöz

        Özlem Türkad

        Eslem Akar

        Nazan Diper

        Zeynep Kaçar

        Ergülcan Akıncıoğlu

        Yüksel Ünal

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