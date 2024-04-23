Hera Aslan'dan "Kocam da kocam" paylaşımı
Hera Aslan, aşka geldi sosyal medya hesabından sevgilisi Ozan Doğulu'yu; "Kocam da kocam" notuyla paylaştı
Giriş: 23.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:19
Yaklaşık 6 yıldır birlikte olan DJ ve aranjör Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan aşka geldi.
Hera Aslan, sosyal medya hesabından Ozan Doğulu ile oldukları bir fotoğrafı paylaşıp; "Kocam da kocam" notunu düştü.
Daha sonra Ozan Doğulu da sevgilisini sosyal medya hesabında; "Canım Sevgilim" diyerek paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ