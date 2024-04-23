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        Haberler Magazin Hera Aslan'dan "Kocam da kocam" paylaşımı - Magazin haberleri

        Hera Aslan'dan "Kocam da kocam" paylaşımı

        Hera Aslan, aşka geldi sosyal medya hesabından sevgilisi Ozan Doğulu'yu; "Kocam da kocam" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:19
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        "Kocam da kocam"
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        Yaklaşık 6 yıldır birlikte olan DJ ve aranjör Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan aşka geldi.

        Hera Aslan, sosyal medya hesabından Ozan Doğulu ile oldukları bir fotoğrafı paylaşıp; "Kocam da kocam" notunu düştü.

        Daha sonra Ozan Doğulu da sevgilisini sosyal medya hesabında; "Canım Sevgilim" diyerek paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Ozan Doğulu
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