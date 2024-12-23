Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hereke Halı Atölyesi'nden ilk halılar çıktı | Son dakika haberleri

        Hereke Halı Atölyesi tezgahlarda ilk halılar üretildi

        Kocaeli'nin Körfez Belediyesi tarafından MARKA desteğiyle hayata geçirilen Hereke Halısı Üretim Tesisi ve Kültürel Miras Müzesi'nde ilk halılar üretildi. Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bu önemli proje ile adeta Hereke'nin ruhuna dokunduk. Hereke demek, zarafet ve ipek halılar demek. İlçemize hayırlı olsun" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 12:41 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hereke Halı Atölyesi'nden ilk halılar çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Körfez Belediyesi tarafından MARKA desteğiyle hayata geçirilen "Hereke Halısı Üretim Tesisi ve Kültürel Miras Müzesi"nde ilk halı üretimi tamamlandı.

        Tarihi Sümerbank evlerinin restore edilmesi ile oluşturulan müze ve üretim tesisi kısa bir süre önce düzenlenen törenle hizmete açılmıştı. Geçen cuma günü ise, Körfez Belediyesi'nin girişimleriyle ayağa kalkan ve bölge için önemli bir değere sahip olan Hereke Halısı Üretim Tesisi tezgâhlarında ilk halı dokundu.

        Çalışmanın tamamlandığı atölyede, kurdele Körfez Belediye Başkanı Şener söğüt tarafından kesildi.

        Dokuma tezgâhlarında aylarca verilen emek sonrasında tamamlanan halıları inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Böylesine güzel bir projeyi ilçemize kazandırmanın mutluluğu içindeyim. Arkadaşlarımızın emekleriyle iki adet halı, tezgâhlarda büyük bir özenle dokundu. Bizde halıların son ilmeklerini attık ve kestik. Bu önemli proje ile adeta Hereke'nin ruhuna dokunduk. Hereke demek, zarafet ve ipek halılar demek. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #kocaeli haberleri
        #hereke halısı
        #körfez belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        Tipide mahsur kalan Naciye teyze yürekleri ısıttı
        Tipide mahsur kalan Naciye teyze yürekleri ısıttı
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü
        Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        Restoranda yemek soğuyor
        Restoranda yemek soğuyor
        Solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı oldu!
        Solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı oldu!
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        "Musk başkan olmayacak"
        "Musk başkan olmayacak"