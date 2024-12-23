Hereke Halı Atölyesi'nden ilk halılar çıktı

Kocaeli'nin Körfez Belediyesi tarafından MARKA desteğiyle hayata geçirilen "Hereke Halısı Üretim Tesisi ve Kültürel Miras Müzesi"nde ilk halı üretimi tamamlandı.

Tarihi Sümerbank evlerinin restore edilmesi ile oluşturulan müze ve üretim tesisi kısa bir süre önce düzenlenen törenle hizmete açılmıştı. Geçen cuma günü ise, Körfez Belediyesi'nin girişimleriyle ayağa kalkan ve bölge için önemli bir değere sahip olan Hereke Halısı Üretim Tesisi tezgâhlarında ilk halı dokundu.