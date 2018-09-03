Beyoğlu’nun merkezinde, Tarlabaşı’nın geçmişine sadık kalarak modern korumacılık anlayışıyla Çalık Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Taksim 360 projesinin teslimine sayılı günler kaldı. Bulvara bakan ofis bloklarının tamamlanmasının ardından gün yüzüne çıkan Taksim 360 projesi, dünyada lüksün sembolü kabul edilen isimleri ağırlıyor.

15,3 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli iki lüks markasından biri olarak kabul edilen Hermès’in beşinci kuşak yöneticisi Simon Xavier Guerrand-Hermès bu isimlerden ilki. Hermès, son dört ayda ikinci kez gelip incelediği Taksim 360 projesinden ev alarak döndü.

Taksim 360’ı yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Xavier Hermès, projenin tamamlanmasından sonra Hermès’in bölgede mağaza açması için iyi niyet anlaşması imzaladı. Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mert Çalık, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başdanışmanı, Türkiye’nin Paris eski Büyükelçisi Hakkı Akil’in de hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Hermès, “İlk ziyaretimden sonra dünyanın başka metropollerinde başka projeleri de inceledim. Ancak Taksim 360, hem sunduğu olanaklar hem de yüzlerce yıllık tarihi mirasıyla çok farklı. Burada şehrin merkezinde keyifli ve konforlu bir yaşam sürmek mümkün. Bu nedenle ev satın almaya karar verdim. İstanbul’un kalbinde lüks bir perakende merkezi olacağına inancım dolayısıyla da Hermès’in burada mağaza açması için gerekli niyet anlaşmalarını yaptık” dedi.

YATIRIM SİNYALİNİ NİSAN AYINDA VERMİŞTİ

Geçtiğimiz nisan ayı başında İngiliz Kraliyet ailesi üyesi Kent Prensi Michael Franklin'in yanı sıra Fransız Brazzeville Vakfı Başkanı Jean Yves Ollivier ile Taksim 360 projesini ziyaret eden Xavier Hermès, o dönemde verdiği mülakatta kendisini bir İstanbul aşığı olarak tanıtmış ve “Burada bir evimin ve mağazamın olmasından büyük mutluluk duyarım. Türkiye’nin 2017 yılında yakaladığı yüzde 7,4’lük ekonomik büyüme performansı saygı duyulacak, hayranlık verici bir durum. Bu büyümeye Taksim 360 gibi projelerin büyük etkisi olduğu düşüncesindeyim. Şirket olarak dünyanın birçok yerine yatırım yapıyoruz, Türkiye de her zaman radarımızda olacak” ifadelerini kullanmıştı.

ŞEFLERİN ŞEFİ DUCASSE RESTORAN AÇIYOR

Xavier Hermès’in imza attığı günlerde yine Taksim 360 projesinin müşterileri arasına giren bir diğer önemli isim de yine bir Fransız dünya markası oldu. Fransız mutfağını dünyaya yayan ve ‘Şeflerin Şefi’ olarak bilinen, 3 farklı şehirde 3 ayrı restoranı 3 Michelin yıldızına sahip Alain Ducasse da Taksim 360 ziyaretinin ardından proje içinde bir restoran açmaya karar verdiğini açıkladı.

TÜRKİYE, RESTORAN AÇTIĞI 8’İNCİ ÜLKE

Paris’ten Tokyo’ya Alain Ducasse restoranlarının global yatırımcısı konumunda bulunan Amerikalı iş adamı NJK Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Kazeminy de yakın arkadaşı Hermès’in patronu Xavier Hermès ile birlikte Taksim 360 satış ofisini ziyaret etti.

Tokyo’dan Paris’e 30 ayrı lüks restoran zinciriyle faaliyet gösteriyoruz. Yatırım yaptığımız 8. ülke olarak Türkiye’ye Taksim360 projesi içinde girecek olmanın heyecanını yaşıyoruz

Taksim 360’ın merkezinde yer alacak Alain Ducasse restoranı için imza atan Kazeminy, Türkiye pazarına Taksim 360 projesiyle girmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

TAKSİM 360’A FRANSIZ MUTFAĞININ YILDIZLI RESTORANI

Hermès’in patronu Xavier Hermès’in Taksim 360’ta yer alma kararının ardından kendilerinin de projeyle yakından ilgilenmeye başladıklarını belirten Alain Ducasse restoranlarının global yatırımcısı Amerikalı ünlü iş adamı NJK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Kazeminy ise, “Tokyo’dan Paris’e 30 ayrı lüks restoran zinciriyle faaliyet gösteriyoruz. Yatırım yaptığımız 8. ülke olarak Türkiye’ye Taksim360 projesi içinde girecek olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

Fransız mutfağının yıldız ismi Alain Ducasse restoranları, Monako, Fransa, İngiltere, ABD, Japonya, Çin ve Katar’la birlikte restoran zincirini genişleteceği sekizinci ülke olarak Türkiye’yi seçmiş oldu.

500 MİLYON DOLAR YATIRIMLA HAYATA GEÇİYOR

Taksim 360 projesi; 20 bin metrekarelik alan üzerinde rezidans, ofis ve ticari üniteler dahil olmak üzere toplam 952 üniteden oluşuyor. 500 milyon dolar yatırım değerine sahip projede 48 metrekare ila 354 metrekare arasında değişen stüdyo, 1+1, 1+1 Loft, 2+1, 2+1 Dubleks, 4+1 Dubleks ve Penthouse seçenekleri bulunuyor.

İki bloktan oluşan ofis bölümünde toplam 17 bin metrekare alanda 96 ofis ünitesi bulunuyor. Lead Gold sertifika standardıyla sunulan ofislerin metrekareleri ise 67- 641 metrekare arasında değişiyor.

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