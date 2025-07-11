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        Heyelan sokağı! 9 aydır endişeyle bekliyorlar!

        Zonguldak'ta 9 ay önce meydana gelen heyelan nedeniyle yolu kapanan sokakta hala çalışma yapılmadı. Mahalleli ise aylardır endişeyle beklediklerini ve geceleri korkudan uyuyamadıklarını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:38 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:38
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        Heyelan sokağı! 9 aydır endişeyle bekliyorlar!
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        Zonguldak'ta 9 ay önce meydana gelen heyelan nedeniyle yolu kapanıp bazı evlere girişlerin tehlikeye girdiği sokakta hala çalışma yapılmadı. Sokakta yaşayanlar ve yolu kullananlar zor durumda olduklarını, korktuklarını belirterek bir an önce çalışmaların başlamasını istedi.

        DHA'nın haberine göre belediye yetkilileri ise ihale sonrası farklı noktalarda çalışmaların başladığını sokakta yapılacak çalışmaların ise yaklaşık 2 ay sonra başlayacağını ifade etti.

        Karaelmas Mahallesi Albayrak Sokak'ta yaklaşık 9 ay önce heyelan oldu. AFAD ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaparken, Zonguldak Belediyesi’nin yolu yapması gerektiği tespit edildi. Bölgedeki 1 ev hakkında geçici boşaltma kararı verildi. Aynı zamanda sokağın heyelanlı bölgeye yakın uçlarından birine tahta barikat, diğerine de toprak yığınıyla zabıta barikatları konularak, dolmuş güzergahı olan yol araç trafiğine kapatıldı.

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        KORKULU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

        DHA'nın heyelandan 1 ay sonra haberinde gündeme getirdiği yardım talebinin ardından belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Bu sürede fiziki bir çalışma başlamazken, 3 ay sonra yeni bir heyelan oldu ve toprak yığınının bir kısmını tutan istinat duvarı da yıkıldı. Ayrıca 4 ağacın da toprakla birlikte kaydığı, doğal gaz borularının da iyice görünür hale geldiği görüldü. Yoldaki aşınma büyürken, ikinci heyelanın üstünden geçen 6 aylık sürede bölgeye belediye ekipleri tarafından birkaç kamyon hafriyat döküldü. Sokağı kullananlar, dolmuşların yeni güzergahına ulaşmak için yürümek zorunda kalıyor. Sokakta yaşayanlar ise heyelanın derinleşmesi endişesiyle evlerinde yaşamaya devam ediyor ve yardım bekliyor.

        "EVİMİZ TEHLİKEDE"

        9 aydır çalışma yapılmadığını söyleyen Azmi Çelik (79), “Biz evde korku içinde yaşıyoruz. Doğru dürüst dolmuşlarımız gelmiyor. İstedikleri yerden dönüyorlar. Buranın yapılmasını istiyoruz. Evimiz tehlikede, boşaltma kararı da verilmişti. Talebimiz en yakın zamanda buranın yapılmasını istiyoruz. Gelen yok giden yok” dedi.

        "KORKUP UYUYAMIYORUZ"

        Korktuğu için uyuyamadığını ve ağladığını belirten Nazikar Çelik (74) ise “Çok korkuyoruz. Yağmur yağsa korkup uyuyamıyoruz. Yağmur yağınca gidiyor, bunca toprak atıldı, gitti işte. Aktı gitti, biz de seviniyorduk işte yapıyorlar diye, yapmıyorlar. Evlerimizden korkuyoruz, evlerimize az kaldı. O yüzden çok korkuyoruz. Buraya kamyonlarla döktüler ama yağmur aldı gitti. Korku içinde yatıyorum, yağmur yağmasın diye bakıyorum” diye konuştu.

        "BURAYA BAKIP DÖNÜYORLAR"

        Dolmuşlar çalışmadığı için alışveriş torbalarını taşımakta zorlandığını söyleyen Güney Çakmakçılar (68), “Bir şey yaptıkları yok. Dolmuşlarımız da çeşmenin oradan dönüyorlar. Torbalarla biz çok zorlanıyoruz. Karşıda oturuyorum ben. Çok mağduruz yani. Burası oldu pislik yuvası. Çöpü buraya atıyorlar, olmuyor. İnşallah en kısa zamanda burası biraz yola girer yani” ifadelerini kullandı.

        İHALESİ YAPILDI, 2 AY SONRA ONARILACAK

        Belediye yetkilisi ise bölgedeki irili ufaklı toprak kaymaları ve heyelan sonrası onarım için ihalenin tamamlandığını ve farklı noktalarda çalışmaların başladığını ifade etti. Yetkili kişi, çalışma planına göre sokaktaki onarımın başlamasının 2 ay gibi bir zaman alacağını söyledi.

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