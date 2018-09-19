Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), otoyol ve köprü geçişlerinde gişelerde durmaya gerek kalmaksızın geçiş yapmanızı sağlamaktadır. Araç plaka tanıma sistemi sayesinde, yapmış olduğunuz geçişlerdeki ücretler HGS aboneliğinizin bakiyesinden düşülmektedir. Peki, HGS bakiyenizin yeterli olup olmadığını birkaç dakikada ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz. Peki, HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? İşte cevabı...

Araç sahipleri HGS Bakiye Sorgulama işlemlerini PTT’nin HGS için oluşturduğu özel sayfasından müşteri hizmetleri bölümüne giriş yaparak gerçekleştirebilmektedirler. Bu işlemler ücretsizdir ve bu işlemi sadece birkaç dakikada yapabilirsiniz. HGS bakiye sorgulama için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

HGS BAKİYE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

- hgsmusteri.ptt.gov.tr adresine girin,

- Müşteri hizmetleri giriş bölümünden e-posta ve şifrenizle giriş yapın,

veya, e-devlet şifrenizle girişinizi gerçekleştirin.

Müşteri hizmetleri sayfasından kullanıcı bilgilerinizi kullanarak giriş yaptıktan sonra başta HGS sorgulama olmak üzere birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. HGS bakiye öğrenmek için ayrıca turkiye.gov.tr adresi üzerinden de sorgulama yapabilirsiniz. HGS ile ilgili bakiye sorgulama işlemlerinizi (https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/hgs.jsf) linkine tıklayarak da kolayca yapabilirsiniz. Ancak bakiye sorgulama işlemini gerçekleştirebilmeniz için PTT’nin sisteminde üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Üyelik işlemlerinizi ise TC. Kimlik No, e-posta adresi ve belirleyeceğiniz şifre bilgileri ile yapabilirsiniz. Üyelik işlemlerinizi sorunsuzca gerçekleştirdikten sonra istediğiniz zaman sisteme giriş yaparak HGS bakiyenizi öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HGS BAKİYE SORGULAMA

- (https://www.turkiye.gov.tr/ptt-hizli-gecis-sistemi-hgs-hesap-bilgileri-sorgulama) adresine girin.

- T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yapın.

Size ait HGS aboneliğinizdeki HGS bakiyeleri ve hesap durumu bilgileri görüntülenecektir.

TELEFONLA HGS BAKİYE SORGULAMA

HGS bakiyenizi telefonla öğrenmek isterseniz, HGS Çağrı Merkezi’ne ait 0 850 460 60 60 nolu telefonu aramanız yeterlidir.

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