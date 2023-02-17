6 Şubat 2023 Pazartesi günü yaşanan iki büyük depremin ardından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ile ilgili de birtakım yeni kararlar alındı. Söz konusu duruma dair son olarak YÖK'ten flaş bir açıklama geldi. İşte, ayrıntılar...