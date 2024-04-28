Hiç gözlerine dikkat ettiniz mi: Bebekler neden az göz kırpıyor?

Çok sayıda çalışmanın belgelediği gibi yetişkinler dakikada ortalama 15 kez göz kırpıyor. Ancak yeni doğanlar ve bebekler çok daha az sıklıkta göz kırpıyor; dakikada yalnızca birkaç kez, bazı bebekler ise dakikada bir kadar az göz kırpıyor. Nedeni bilimsel olarak açıklandı, işte cevabı!