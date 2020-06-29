Hidayet Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "FIBA Eski Başkanı Abdoulaye Seye Moreau'nun vefatından dolayı tüm basketbol camiasına taziyelerimi sunuyorum. Olağanüstü kişiliği ile basketbol için yaptığı hizmetler saygı ve özlemle anılacaktır. Ailesi ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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