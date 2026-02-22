Canlı
        Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik - Basketbol Haberleri

        Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu kutladı.

        Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

        Fenerbahçe Beko, Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sarı Lacivertliler'i tebrik etti.

        Türkoğlu, açıklamasında "Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026’da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko ile final oynama başarısı gösteren Beşiktaş GAİN’i kutluyorum." ifadelerini kullandı.

