Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu kutladı.
Giriş: 22.02.2026 - 23:19 Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sarı Lacivertliler'i tebrik etti.
Türkoğlu, açıklamasında "Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026’da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko ile final oynama başarısı gösteren Beşiktaş GAİN’i kutluyorum." ifadelerini kullandı.
