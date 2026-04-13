HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ VE ŞENLİKLERİ NELER?

Ülkemizde Hıdırellez şenlikleri düzenlenir ve ritüeller yapılır. Bunlardan bazıları şunlar:

Temizlik Yapmak: Hıdırellez gününde Hızır’ın tüm evlere uğrayacağına inanıldığı için, insanlar evlerini baştan sona kadar temizler. İnanışa göre Hızır her eve uğrayacaktır ve her aile için bereketle huzur getirecektir. Temiz olmayan eve gelmeyeceğine inanılır.

Hıdırellez Dilekleri: Bu kutsal günde her dileğin kabul olacağına inanılır. Bu sebeple insanlar “Hıdırlık” adı verilen çevre tarafından kabul görülen mezarlık, türbe, yatır ve tek kalan ağaç gibi yerlerde dilek tutmak için toplanırlar.

Ağaçlar ve Çiçekler: Hıdırellez gününde bazı çiçek ve ağaçlar daha da değerli olmaktadır. O günün sabahında kırlardan toplanılan ve yenilebilen bitkiler, gün içinde tüketilir.