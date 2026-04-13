Hıdırellez ne zaman? 2026 Hıdırellez bayramı hangi tarihte kutlanacak?
Kışın geride kalmasıyla birlikte baharın habercisi olan Hıdırellez yeniden gündeme geldi. Türkiye'de ve Balkanlar'da büyük bir coşkuyla kutlanan bu özel gün, doğanın canlanışını ve yeni başlangıçları simgeliyor. Her yıl Mayıs ayında kutlanan Hıdırellez'de çeşitli etkinlikler düzenlenirken, dilek dileme ve ateşten atlama gibi geleneksel ritüeller de yapılıyor. Peki, Hıdırellez ne zaman, hangi tarihte kutlanacak, yapılan ritüeller neler? İşte merak edilen tüm detaylar…
Hıdırellez, kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte baharın gelişini müjdeleyen en köklü geleneklerden biri olarak yurt genelinde her yıl kutlanıyor. Türkiye’de ve Balkanlar’da büyük bir coşkuyla kutlanan bu özel gün, doğanın uyanışını ve yeni başlangıçların simgesini temsil ediyor. Her yıl Mayıs ayında çeşitli etkinliklerle karşılanan Hıdırellez’de, dilek dileme, ateş üzerinden atlama ve farklı ritüeller gibi geleneksel uygulamalar da yaşatılıyor. Peki, 2026 Hıdırellez ne zaman başlıyor, ritüelleri ve şenlikleri neler? İşte tüm ayrıntılar…
HIDIRELLEZ BAYRAMI NEDİR?
Hıdırellez, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştuğuna inanılan gün olarak kutlanır. Bu iki ismin zamanla birleşmesiyle halk arasında “Hıdırellez” adı yaygınlaşmıştır.
Bu özel gün, doğanın yeniden canlanmasını ve baharın gelişini simgeler. Hıdırellez’de evlere bereketin geleceğine, hayatın tazeleneceğine ve her şeyin yeniden başlangıç yapacağına inanılır.
HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANACAK?
Hıdırellez, Türk dünyasında ve Balkan coğrafyasında kutlanan, baharın gelişini ve doğanın uyanışını simgeleyen köklü bir gelenektir. Her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece itibarıyla kutlamalar başlar ve bu özel gün çeşitli ritüellerle karşılanır.
HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ VE ŞENLİKLERİ NELER?
Ülkemizde Hıdırellez şenlikleri düzenlenir ve ritüeller yapılır. Bunlardan bazıları şunlar:
Temizlik Yapmak: Hıdırellez gününde Hızır’ın tüm evlere uğrayacağına inanıldığı için, insanlar evlerini baştan sona kadar temizler. İnanışa göre Hızır her eve uğrayacaktır ve her aile için bereketle huzur getirecektir. Temiz olmayan eve gelmeyeceğine inanılır.
Hıdırellez Dilekleri: Bu kutsal günde her dileğin kabul olacağına inanılır. Bu sebeple insanlar “Hıdırlık” adı verilen çevre tarafından kabul görülen mezarlık, türbe, yatır ve tek kalan ağaç gibi yerlerde dilek tutmak için toplanırlar.
Ağaçlar ve Çiçekler: Hıdırellez gününde bazı çiçek ve ağaçlar daha da değerli olmaktadır. O günün sabahında kırlardan toplanılan ve yenilebilen bitkiler, gün içinde tüketilir.
Bereket Ritüeli: Hızır’ın eve bereket getirmesi için, geceden tencerelerin kapakları açık bırakılır. Cüzdan ve çantaların da yine aynı şekilde ağız kısmı kapatılmaz.
Gül Ağacına Dilek: Hıdırellez gül ağacına dilek tutarak değer gören unsurlar arasında yer alır. Bir kağıda dilekler yazılır, iple bağlanır ve gül ağacının dibinde gömülür. Dilekler renkli şeritlerle de anlam kazanacaktır. Gül ağacının dallarına asılan renkli ipler veya şeritler ile Hızır’dan bir ev, araba veya mutlu bir yuva dilenir.
Baht Açma: Hıdırellez’de baht açma törenleri yapılır. Dualar ile geçen bu törenler, ülkemizde hemen hemen her yörede can bulmuştur. Denizli’de bahtiyar, Türkmenler’de mantıfar, Balıkesir’de dağara yüzük atma, Erzurum’da ise mani çekme adı ile baht açma merasimleri insanlara şans getiren bir unsurdur.
Şenlikler: 6 Mayıs sabahından başlayan şenliklerde, tekerlekler yakılarak Hıdırellez ateşi yakılır. Bu ateşin üzerinden 3 defa koşarak atlamak da şifa getirecek ve kötülükleri yok edecek bir inanıştır.
Hıdırellez Manileri: Hıdırellez şenliklerinde sözlü kültür de önemli bir yer arz eder. Manilerin yazılı olduğu bir kese içinden özellikle genç kızlar sırayla mani çeker.