        Haberler Bilgi Gündem HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2026? Hıdrellez ritüelleri ve gelenekleri neler? Hıdırellez ne zaman başlıyor?

        Baharın gelişiyle özdeşleşen, bolluk ve bereketi simgeleyen Hıdırellez için 2026 yılına sayılı günler kaldı. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilen bu anlamlı tarihte dilek dilemek ve geleneksel ritüellere katılmak isteyen vatandaşlar, "Hıdırellez ne zaman, bu gece mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki Hıdrellez ritüelleri ve gelenekleri neler? Hıdırellez ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 12:43 Güncelleme:
        HIDIRELLEZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Hıdırellez, Türk kültür coğrafyasında ve bazı Balkan ülkelerinde her yıl kutlanan geleneksel bir mevsimlik bayramdır. 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen bu özel gün, baharın gelişini, doğanın uyanışını ve bolluk ile bereketi simgeleyen önemli bir kültürel değer olarak kabul edilir.

        HIDIRELLEZ GELENEKLERİ VE RİTÜELLERİ NELER?

        Hıdırellez günü gerçekleştirilen ritüeller, bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir.

        Dilek tutma: Gül ağacının altına dilek yazılı kâğıtlar bırakılır.

        Ateşten atlama: Kötülüklerden arınmak ve sağlık dilemek amacıyla ateşin üzerinden atlanır.

        Piknik ve eğlenceler: Aileler doğayla iç içe vakit geçirir, şarkılar ve oyunlarla kutlamalar yapılır.

        Bereket duaları: Tarlaların, hayvanların ve evlerin bolluk içinde olması için dualar edilir.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
