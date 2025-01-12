Hindistan'da 'kellik virüsü' salgını: 155 kişinin saçı döküldü
Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki 11 köyde ortaya çıkan 'kellik virüsü' salgını köylüleri endişelendirdi. Virüsün kaynağı yetkililer tarafından araştırılıyor.
Giriş: 12.01.2025 - 23:36 Güncelleme: 12.01.2025 - 23:36
Hindistan’ın Maharaştra eyaletindeki 11 köyde sebebi henüz belirlenemeyen 155 kişinin saçı döküldü. Bölge halkının 'kellik virüsü' dediği salgının sebebi araştırılıyor.
Hindustan Times'ın haberine göre Buldhana bölgesindeki 11 köyde çıkan virüs hızla saç döküyor. Salgın nedeniyle köylüler endişeli.
Sağlık ekipleri köylerde göreve çağırılırken yetkililer, salgının kaynağını tespit etmeye çalışıyor.
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