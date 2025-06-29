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        Haberler Dünya Hindistan'da düşen uçağın havalandıktan sonra arızalandığı iddia edildi | Dış Haberler

        Hindistan'da düşen uçağın havalandıktan sonra arızalandığı iddia edildi

        New York Times (NYT) gazetesinin, Hindistan'da 12 Haziran'da kalkıştan kısa bir süre sonra düşen Air India uçağının düşüşüne ilişkin incelemesi, uçaktaki arızanın kalkıştan sonra meydana geldiğini ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 09:53 Güncelleme: 29.06.2025 - 10:11
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        NYT, Hindistan'da düşen Air India uçağına ait düşüş anı görüntülerini, eski pilotlar, adli tıp ve havacılık güvenliği uzmanlarına inceletti.

        Uzman görüşleri, 12 Haziran'da meydana gelen kazada arızanın kalkış öncesi değil sonrasında meydana geldiğini ortaya koydu.

        Uçağın pistten ayrıldığı noktayı inceleyen uzmanlar, bu noktanın diğer uçakların kalkış noktası ile aynı olduğunu ve bu noktada büyük sorun teşkil eden bir durum olmadığını kaydetti.

        Güvenlik kameraları üzerinde yapılan analiz ise uçağın pistte bulunduğu konuma ancak geri gitmiş olması halinde varabileceği sonucunu gösterdi.

        TEKERLEKLER TAM OLARAK KAPANMADI

        Uçağın kalkış anındaki görüntülerden yola çıkan uzmanlar, kanatlarındaki kalkış ve iniş esnasında açılan takımların normal bir şekilde olduğunu belirtti.

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        Öte yandan uzmanlar, uçak havalandıktan hemen sonra kapanması gereken tekerleklerin tam olarak kapanamadığını kaydetti.

        Görüntülerde tekerleklerin eğik pozisyonda olduğunu ifade eden uzmanlar, buradan yola çıkarak pilotun tekerlekleri kapatmak için harekete geçtiğini, ancak kapanma işleminin başarısız sonuçlandığını ortaya koydu.

        Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun eski üyesi John Goglia, hidrolik güç kaybına neden olan elektrik arızası gibi bir sorun nedeniyle tekerleklerin kapanmamış olabileceğini ifade ediyor.

        ACİL DURUM JENERATÖRLERİ DEVREYE GİRMİŞ OLABİLİR

        Boeing 787-8 Dreamliner modeli uçaklarda olası bir elektrik, hidrolik veya motor arızasında acil durum güç jeneratörünün devreye girdiği biliniyor. "Hava türbini" olarak bilinen bu sistem, ancak acil bir durumda uçağın inişine yardımcı olmak için yeterli güç sağlayabiliyor.

        Çok sayıda havacılık uzmanı, görüntülerde duyulan belirgin sesin, uçağın acil durum güç jeneratörünün devreye girmiş olabileceğine dair bir kanıt olduğuna işaret ediyor.

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        Ayrıca ses uzmanları, uçağın görüntülerinden elde edilen sesin yüzde 97 oranında hava türbininin sesi ile tutarlı olduğunu ortaya koyuyor. Bu, arızaların, hidrolik, elektrik ya da motor gücü kaybına yol açmış olabileceğini belirtiyor.

        İKİ MOTORDA DA AYNI ANDA ARIZA OLABİLİR

        Uzmanlar, uçakların tek motorunda arıza yaşandığında genellikle sapmalar meydana gelebileceğini ifade ederken, görüntülerde buna dair ibare olmadığını belirtti.

        Eski uçak kazası müfettişlerinden Jeff Guzzetti, "(Air India 171'de) Asimetrik bir kayma yok. Bu da uçakta simetrik bir güç kaybı yaşandığı anlamına geliyor olabilir." şeklinde konuştu.

        Bu durumun uçağın iki motorunda da bir arıza yaşanmış olabileceği anlamına geldiğini belirten uzmanlar, bunun "son derece sıra dışı" bir olay olduğunu kaydetti.

        Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden "Air India 171" yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

        Uçağın düşmesi sonucu 229 yolcu ve 12 kişilik mürettebat ile yerleşim bölgesindeki 29 kişi yaşamını yitirmişti.

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