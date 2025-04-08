Hindistan’da kuduz salgını: 3 ölü
Hindistan'da kuduz salgını nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
Hindistan'ın kuzeydoğusunda görülen kuduz salgını nedeniyle en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin de salgından etkilendiği açıklandı.
Hindistan medyasındaki haberlerde, salgının Manipur eyaletinin başkenti Imphal'in yaklaşık 88 kilometre güneyindeki Churachandpur'da yoğunlaştığı kaydedildi.
Yetkililer, salgının yayılmasını önlemek için belirli alanlarda kısıtlama uygulamaya başladıklarını duyurdu.