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        Haberler Sağlık Hindistan’da kuduz salgını: 3 ölü | Sağlık Haberleri

        Hindistan’da kuduz salgını: 3 ölü

        Hindistan'da kuduz salgını nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 09:52 Güncelleme: 08.04.2025 - 09:52
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        Hindistan'da kuduz salgını: 3 ölü
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        Hindistan'ın kuzeydoğusunda görülen kuduz salgını nedeniyle en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin de salgından etkilendiği açıklandı.

        Hindistan medyasındaki haberlerde, salgının Manipur eyaletinin başkenti Imphal'in yaklaşık 88 kilometre güneyindeki Churachandpur'da yoğunlaştığı kaydedildi.

        Yetkililer, salgının yayılmasını önlemek için belirli alanlarda kısıtlama uygulamaya başladıklarını duyurdu.

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