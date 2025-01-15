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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Hindistandan, Zuckerberg'in Kovid-19'un seçimlere etkisine ilişkin açıklamalarına tepki - Teknoloji Haberleri

        Hindistandan, Zuckerberg'in Kovid-19'un seçimlere etkisine ilişkin açıklamalarına tepki

        Hindistan, sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın kurucu Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in Kovid-19 salgını döneminin 2024'teki seçimlere etkilerine ilişkin yaptığı açıklamasını eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:36 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:37
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        Hindistan'dan Zuckerberg'e eleştiri!
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        İletişim ve Bilgi Teknolojileri Parlamento Komitesi Başkanı Nishikant Dubey, X hesabından Zuckerberg'in, "Kovid-19 döneminin hükümetlere güveni zedelediği ve bunun Hindistan gibi ülkelerdeki seçimlerin kaybedilmesine yol açtığı" ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

        Zuckerberg'in açıklamalarına tepki gösteren Dubey, komitesinin Meta'yla iletişime geçeceğini belirterek, "Herhangi bir demokratik ülke hakkındaki yanlış bilgi, o ülkenin imajını zedeler. Bu kuruluşun, Hindistan parlamentosundan ve halkından bu hata nedeniyle özür dilemesi gerekecek." ifadesini kullandı.

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        Zuckerberg, 10 Ocak'ta katıldığı podcastte, Kovid-19 döneminde tepkilerin hükümetlere güveni zedelediğini ve bu nedenle 2024'te Hindistan dahil birçok mevcut hükümetin seçimleri kaybettiğini savunmuştu.

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        Hindistan Demir Yolu, Yayın, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw da 13 Ocak'ta X'te yaptığı paylaşımda, Zuckerberg'ün bu ifadelerinin yanlış olduğunu belirterek, gerçekleri ve güvenilirliği koruma çağrısı yapmıştı.

        HİNDİSTAN SEÇİMLERİ

        Hindistan'da 2024'te yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimleri, Başbakan Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) kazanmıştı.

        Ancak BJP, yeterli sayı olan 272'ye ulaşamadığından hükümeti kurmak için NDA'nın koalisyonuna ihtiyaç duymuştu.

        Hindistan Ulusal Kongre Partisi (INC) öncülüğünde kurulan ve 30'dan fazla muhalefet partisinin yer aldığı Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA) ise anketlerdeki tahminlerin çok üzerinde oy alarak 543 sandalyenin 234'ünü elde etmişti.

        Modi, Yeni Delhi'deki başkanlık sarayı Rashtrapati Bhavan'da, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun huzurunda 3. kez başbakan olarak yemin etmişti.

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