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Hintli denizci Altın Küre Yarışı'nı ikinci olarak tamamladı

Dünyanın en zorlu deniz yolculuğu olarak bilinen Altın Küre Yarışı'nı (Golden Globe Race) Güney Afrikalı yelkenci Kirsten Neuschafer'in ardından Hintli denizci Abhilash Tomy ikinci olarak bitirmeyi başardı. Emekli deniz kuvvetleri komutanı Hintli kaptan Tomy, sadece yarıştaki başarısıyla değil hayat hikayesiyle de dikkat çekti

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DHA
  • Hintli denizci Altın Küre Yarışı'nı ikinci olarak tamamladı

    Altın Küre Yarışı'na hazırlanma hedefiyle gönüllü olarak askerlikten emekli olan 43 yaşındaki deniz keşif pilotu ve yelkenci Abhilash Tomy Altın Küre Yarışı'nı bitiren ilk Hintli ve Asyalı oldu.
  • Hintli denizci Altın Küre Yarışı'nı ikinci olarak tamamladı

    DHA'nın haberine göre geçirdiği büyük kaza sonrası talihsizliklerin peşini bırakmadığı Hintli denizci, 2022 Altın Küre Yarışı'ndan iki hafta önce de büyük bir kaza geçirerek bir gemiyle çarpıştı.
  • Hintli denizci Altın Küre Yarışı'nı ikinci olarak tamamladı

    Teknesinin pruvasına ciddi zarar veren kaza sonrası 2018 yılındaki kötü anılarıyla mücadele eden Tomy, ikinci denemesinde Bayanat isimli teknesiyle dünyanın çevresini 236 gün 16 saatte geçmeyi başardı.
  • Hintli denizci Altın Küre Yarışı'nı ikinci olarak tamamladı

    "KAZA GEÇİRDİĞİM NOKTAYI GEÇTİKTEN SONRA TÜM VÜCUDUM GEVŞEDİ"

    Karşılaştığı zorluklara rağmen mücadele etme başarısıyla ilham olan başarılı denizci karaya vardığında, "Teknemle burada olduğum için ne kadar mutlu olduğumu bilemezsiniz. Bunu mümkün kılan çocuğuma, eşime ve ülkeme minnettarım" dedi.
  • Hintli denizci Altın Küre Yarışı'nı ikinci olarak tamamladı

    Güney Hint Okyanusu'nda 4 yıl önce yakalandığı fırtınada teknesi parçalanan ve kendisi de ağır yaralandıktan sonra 3,5 gün kurtarılmayı beklediği kaza noktasını geçtikten sonra üstünden büyük bir yük kalktığını ifade eden Abhilash Tomy, "Bu noktayı geçtikten sonra tüm vücudum gevşedi ve kaza nedeniyle üstümde ağır bir yük olduğunu fark ettim" diye konuştu.
  • Hintli denizci Altın Küre Yarışı'nı ikinci olarak tamamladı

    "BENİ NEREDEYSE ÖLDÜREN YARIŞA GERİ DÖNÜYORUM"

    4 yıl önce ölümden döndüğü olay sonrası 5 omuru parçalanan ve omurgasına titanyum çubuklar yerleştirilen Hintli denizci, "Bacaklarım o kadar kötü durumdaydı ki, tekrar yürümeyi öğrenmek zorunda kaldım. 
  • Hintli denizci Altın Küre Yarışı'nı ikinci olarak tamamladı

    Ama yürümeyi öğrendim ve sonra bir kokpite girdim ve donanmaya uçmaya ve yelken açmaya geri döndüm. Şimdi üç buçuk yıl sonra, beni neredeyse öldüren aynı yarışa geri dönüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

     
  • Hintli denizci Altın Küre Yarışı'nı ikinci olarak tamamladı

    YARIŞTA OTOMATİK PİLOT VE TEKNOLOJİK ALETLER KULLANILMIYOR

    1988 yılından önce tasarlanan teknelerle ve 5 okyanusu hiçbir teknolojik gereç ve otomatik pilot kullanmadan dünyanın çevresinin dolaşıldığı Golden Globe Race 2022'de 12 yarışmacı farklı bölgelerde mücadeleden çekilirken, Avusturyalı denizci Michael Guggenberger de 251 gün 15 saat 23 dakikada rotasını tamamlayarak üçüncü oldu.
  • Hintli denizci Altın Küre Yarışı'nı ikinci olarak tamamladı

    Sporcular, 4 Eylül 2022'de Fransa'nın batısında Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Les Sables- d'Olonne kasabasından yarışmaya başlayıp dünyanın çevresini dolaşarak yine aynı noktada yarışmayı bitirdi.

     
  • Hintli denizci Altın Küre Yarışı'nı ikinci olarak tamamladı
  • Hintli denizci Altın Küre Yarışı'nı ikinci olarak tamamladı
  • Hintli denizci Altın Küre Yarışı'nı ikinci olarak tamamladı

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