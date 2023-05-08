Güney Hint Okyanusu'nda 4 yıl önce yakalandığı fırtınada teknesi parçalanan ve kendisi de ağır yaralandıktan sonra 3,5 gün kurtarılmayı beklediği kaza noktasını geçtikten sonra üstünden büyük bir yük kalktığını ifade eden Abhilash Tomy, "Bu noktayı geçtikten sonra tüm vücudum gevşedi ve kaza nedeniyle üstümde ağır bir yük olduğunu fark ettim" diye konuştu.