Hipnotik: Zihin Avı filmi 13 Mayıs Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Max Borenstein, Robert Rodriguez kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Robert Rodriguez oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Hipnotik: Zihin Avı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hipnotik: Zihin Avı ne zaman, nerede çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...
HİPNOTİK: ZİHİN AVI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Filmin merkezinde, kızının gizemli bir şekilde kaçırılmasının ardından derin bir travma yaşayan ve görevine dönen Dedektif Danny Rourke (Ben Affleck) yer almaktadır. Bir banka soygunu ihbarı üzerine harekete geçen Rourke, olay yerinde kızının kaybıyla bağlantılı olduğunu düşündüğü ipuçlarına rastlar. Ancak bu sıradan bir soygun değildir; karşısındaki suçlular, insanların algılarını manipüle edebilen ve onlara gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi hissettirebilen "Hipnotik" yeteneklere sahip kişilerdir.
Rourke, psişik yetenekleri olan Diana Cruz adında bir medyumun yardımıyla, hükümetin gizli bir programı tarafından eğitilen bu zihin avcılarının izini sürmeye başlar. Ancak Dedektif, kovaladığı bu tehlikeli dünyada kendi geçmişinin ve bildiği dünyanın da aslında bir illüzyon olabileceği gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.
HİPNOTİK: ZİHİN AVI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Ben Affleck
Alice Braga
J. D. Pardo
Hala Finley
Dayo Okeniyi
Jeff Fahey
Jackie Earle Haley
William Fichtner