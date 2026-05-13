HİPNOTİK: ZİHİN AVI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmin merkezinde, kızının gizemli bir şekilde kaçırılmasının ardından derin bir travma yaşayan ve görevine dönen Dedektif Danny Rourke (Ben Affleck) yer almaktadır. Bir banka soygunu ihbarı üzerine harekete geçen Rourke, olay yerinde kızının kaybıyla bağlantılı olduğunu düşündüğü ipuçlarına rastlar. Ancak bu sıradan bir soygun değildir; karşısındaki suçlular, insanların algılarını manipüle edebilen ve onlara gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi hissettirebilen "Hipnotik" yeteneklere sahip kişilerdir.

Rourke, psişik yetenekleri olan Diana Cruz adında bir medyumun yardımıyla, hükümetin gizli bir programı tarafından eğitilen bu zihin avcılarının izini sürmeye başlar. Ancak Dedektif, kovaladığı bu tehlikeli dünyada kendi geçmişinin ve bildiği dünyanın da aslında bir illüzyon olabileceği gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.