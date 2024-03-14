HIRKA-İ ŞERİF ZİYARET SAATLERİ 2024

Hırka-i Şerif, Ramazan-ı Şerif’in manevi ikliminde 15 Mart 2024 Cuma günü saat 10.00’da Fatih, Hırka-i Şerif Camii içerisindeki Hırka-i Şerif Dairesi’nde ziyarete açılıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk Cuma günü olan 15 Mart 2024 tarihinde ziyaret açılışı yapılacak olan Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10:00 – 17:00 arasında, hafta sonu ise 09:00 – 17.30 arasında ziyaretçiler ile buluşacak.

5 Nisan 2024 Kadir Gecesi’nde ise ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 03:00’a kadar devam edecek olup, arife günü ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri’ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana Fatih ilçesindeki adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii’nde muhafaza edilmektedir.

Peygamber Efendimizin emaneti Hırka-i Şerif, günümüzde Veysel Karani Hazretleri’nin 58. ve 59’uncu kuşak torunları tarafından, büyük bir itina ve dikkatle korunarak ziyarete açılmaktadır.