Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılacak? Hırka-i Şerif nerede, nasıl gidilir?
Ramazan ayıyla beraber her yıl olduğu gibi Cuma gününe denk gelen Hırka-i Şerif açılışının ziyaret saatleri belli oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerifi ziyaret etmek isteyen engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler ise ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek. Peki Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılacak, ne zamana kadar açık? 2024 Hırka-i Şerif ziyaret saatleri ve günleri
Hırka-i Şerif ziyaret saati ve günleri yapılan açıklama sonrası belli oldu. Hz. Muhammed’in hırkasının ve sakalının olduğu Hırka-i Şerif belirli saatlerde ziyarete açılıyor. Her sene olduğu gibi bu senede Hırka-i Şerif Camii Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor. Hırka-i Şerif’i ve Sakal-I Şerif’i ziyaret etmek isteyen kişiler “Hırka-i Şerif Camii nerede, nasıl gidilir?” sorusuna yanıt arıyor. Peki Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılacak, ne zamana kadar açık, ziyaret saatleri nasıl?
HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?
Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in vasiyeti üzerine Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-I Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif Camii, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Gelinlikçiler Çarşısı’na ve Fatih Halk Eğitim Merkezi’ne yakın bir konumda yer alıyor.
HIRKA-İ ŞERİF ZİYARET SAATLERİ 2024
Hırka-i Şerif, Ramazan-ı Şerif’in manevi ikliminde 15 Mart 2024 Cuma günü saat 10.00’da Fatih, Hırka-i Şerif Camii içerisindeki Hırka-i Şerif Dairesi’nde ziyarete açılıyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk Cuma günü olan 15 Mart 2024 tarihinde ziyaret açılışı yapılacak olan Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10:00 – 17:00 arasında, hafta sonu ise 09:00 – 17.30 arasında ziyaretçiler ile buluşacak.
5 Nisan 2024 Kadir Gecesi’nde ise ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 03:00’a kadar devam edecek olup, arife günü ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri’ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana Fatih ilçesindeki adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii’nde muhafaza edilmektedir.
Peygamber Efendimizin emaneti Hırka-i Şerif, günümüzde Veysel Karani Hazretleri’nin 58. ve 59’uncu kuşak torunları tarafından, büyük bir itina ve dikkatle korunarak ziyarete açılmaktadır.
ENGELLİ, HASTA, YAŞLI VE HAMİLE ZİYARETÇİLERDE DÜŞÜNÜLDÜ!
Engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek ve engelli asansöründen faydalanabileceklerdir.
Vatandaşlarımızın Hırka-i Şerif’i mümkün olan en rahat şekilde ziyaret edebilmeleri için Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Fatih Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl ve ilçe Müftülüğü ve Hırka-i- Şerif Vakfı ile gerekli her türlü güvenlik, sağlık ve trafik tedbiri alınmıştır.
Ramazan ayının 15 ‘inden sonra şehir dışı ve yurt dışı ziyaretçileri arttığından dolayı, kıymetli İstanbulluların ziyaretlerini daha rahat yapmaları için ilk hafta gelmelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, görevliler tarafından yapılacak yönlendirme ve bilgilendirmelere de riayet etmelerini önemle bekliyoruz.