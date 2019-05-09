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Hırsızlardan şaşırtan yöntem! Kola ile çaldılar!

İHA

İstanbul Bahçelievler’de hırsızlar bir sitenin otoparkında park halinde bulunan motosikleti, alarm kilidine kola dökerek çaldı. Motosikletin sahibi Çetin Turan, otoparka geldiğinde büyük bir şok yaşarken, böyle bir yöntemi ilk defa gördüğünü belirtti. Turan, "Sabah geldiğimde motorumun yerinde olmadığını gördüm ve yere baktığım da yerde kırık kilidi ve kolayı gördüm. İlk baktığım da çok da anlam veremedim. Bu gördüğünüz kilit alarmlı kilit içerisine kola dökerek kilidi şişirmişler ve çalmasını engellemişler. Daha sonra da kilidi patlatmışlar. Polise gittiğim de bu bölge de günde 15 tane motosiklet çalındığını öğrendim" dedi

İstanbul

İstanbul Bahçelievler’de hırsızlar bir sitenin otoparkında park halinde bulunan motosikleti, alarm kilidine kola dökerek çaldı.

Bahçelievler’de bir sitenin bahçesinde kilitli ve alarmlı bir şekilde bulunan motosiklet hırsızlar tarafından bu kadarına da pes dedirtecek bir yöntemle çalındı. Sitenin otoparkına sabah saatlerinde başka bir motosikletle gelen hırsızlar motosikletin üzerinde bulunan alarmı yanlarında getirdikleri kolayı dökerek susturdu. Alarmın susmasıyla birlikte kilidi kıran hırsızlardan bir tanesi motosiklete binerken, diğeri ise geldikleri motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Motosikletin sahibi Çetin Turan, otoparka geldiğinde büyük bir şok yaşarken, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Böyle bir yöntemi ilk defa gördüğünü belirten motosikletin sahibi Çetin Turan, "Sabah geldiğimde motorumun yerinde olmadığını gördüm ve yere baktığım da kırık kilidi ve kolayı gördüm. İlk baktığım da çok da anlam veremedim. Bu gördüğünüz kilit alarmlı. Kilit içerisine kola dökerek kilidi şişirmişler ve alarmın çalmasını engellemişler. Daha sonra da kilidi patlatmışlar" dedi.

Kamera kayıtlarında siteye iki kişi geldiklerinin görüldüğünü anlatan Çetin Turan, "Motosikleti siteden iterek çıkarıyorlar ve daha sonra E-5’e çıkarak gidiyorlar. Ben daha önce böyle bir yöntem duymamıştım ama daha sonra araştırdığımda bütün çalınan motosikletlerin bu şekilde çalındığını gördüm. Polise gittiğim de bu bölge de günde 15 tane motosiklet çalındığını öğrendim. Yetkililer buna çözüm bulmalı. Yazık ucuz motosiklet de değil; ikinci eli 40 bin TL sıfırı ise 150 bin TL civarında” diye konuştu.



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