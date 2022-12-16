2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan üçüncülük maçı ile devam ediyor. Artık son iki maçın oynanacağı kupada 3. ve şampiyon bu hafta sonu oynanacak maçlar ile belli olacak. İşte, Hırvatistan ile Fas arasında oynanacak Dünya Kupası üçüncülük maçı ile ilgili tüm bilgiler...