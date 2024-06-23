Hırvatistan - İtalya maçı için nefesler tutuldu. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala, Hırvatistan - İtalya maçının tarihi ve saati sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Hırvatistan - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Hırvatistan - İtalya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte detaylar...