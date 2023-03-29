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Hırvatistan maçında TFF istifa sesleri

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini alırken tribünler, 2-0'lık skor sonrasında TFF'yi istifaya davet etti

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  • Hırvatistan maçında TFF istifa sesleri

    UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı.
  • Hırvatistan maçında TFF istifa sesleri

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede Hırvatistan'ın golleri Kovacic'ten geldi.

     

     

     
  • Hırvatistan maçında TFF istifa sesleri

    İlk maçlar sonucunda grupta 3 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bu yenilgiyle 3. sıraya geriledi. Hırvatistan ise puanını 4'e yükseltti ve aynı puana sahip Galler ile ilk iki sıraya paylaştı.

     
  • Hırvatistan maçında TFF istifa sesleri

    Ay yıldızı ekip gruptaki üçüncü maçını 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak.

     
  • Hırvatistan maçında TFF istifa sesleri

    HIRVATLAR'A DÖRDÜNCÜ KEZ YENİLDİK

    A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile oynadığı 11. maçta 4. yenilgisini aldı.
  • Hırvatistan maçında TFF istifa sesleri

    Rakibi karşısında yalnızca tek galibiyeti bulunan Türkiye, bu maçlarda rakibinden 15 gol yerken, 9 kez gol sevinci yaşadı.
  • Hırvatistan maçında TFF istifa sesleri

    A Milli Futbol Takımının genç oyuncusu Arda Güler karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

     

     
  • Hırvatistan maçında TFF istifa sesleri

    Bursa'da ay yıldızlı takıma destek veren futbolseverler, Arda Güler'in oyuna girmesi için ilk yarıda ve ikinci yarıda tezahüratlarda bulundular. 
  • Hırvatistan maçında TFF istifa sesleri

    Teknik direktör Kuntz da 67. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine Arda Güler'i sahaya sürdü.
  • Hırvatistan maçında TFF istifa sesleri

    Bursa'daki mücadelenin son dakikalarında tribünlerdeki bazı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundular. 
  • Hırvatistan maçında TFF istifa sesleri

    Taraftarlar, TFF yönetimini istifaya davet ettiler.

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