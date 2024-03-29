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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde artış - İş-Yaşam Haberleri

        Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde artış

        Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 83,02 arttı, aylık yüzde 2,94 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 10:14 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:14
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        Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde artış
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        Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 83,02 arttı, aylık yüzde 2,94 arttı. H-ÜFE 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,02 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,02 artış gösterdi.

        İDARİ VE DESTEK HİZMETLERİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 94,52

        Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 76,49 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,16 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 87,64 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 76,70 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 87,23 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 94,52 artış gerçekleşti.

        BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİNDE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 6,88

        Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,77 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,63 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,88 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,88 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,01 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,69 artış gerçekleşti.

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