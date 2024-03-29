Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde artış

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 83,02 arttı, aylık yüzde 2,94 arttı. H-ÜFE 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,02 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,02 artış gösterdi.

İDARİ VE DESTEK HİZMETLERİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 94,52

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 76,49 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,16 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 87,64 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 76,70 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 87,23 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 94,52 artış gerçekleşti.