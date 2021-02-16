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Hokkabaz filmi oyuncuları kimler? Hokkabaz filmi konusu nedir? Hokkabaz nerede çekildi?

Hokkabaz filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. Bir Cem Yılmaz filmi olan Hokkabaz 2006 yılında vizyona girmiştir. İşte Hokkabaz filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

Hokkabaz filmi oyuncuları kimler? Hokkabaz filmi konusu nedir? Hokkabaz nerede çekildi?

Hokkabaz filmi oyuncuları kimler? Hokkabaz konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2006 çıkışlı komedi dram türündeki filmin senaryosu ve yönetmenliği komedyen Cem Yılmaz'a ait. İşte birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Hokkabaz filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

HOKKABAZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz (İskender Tünaydın)
Mazhar Alanson (Sait Tünaydın)
Özlem Tekin (Fatma Nur Gaye Türksönmez)
Tuna Orhan (Maradona - Orhan Direk)
Tuncer Salman (Aslan Türksönmez)
Kemal İnci (Cemal Ağa)
Gürgen Öz (Erkut)
Caner Alkaya (Samidin)
Ayçe Abana (Nuran Denizgünü)
Bahtiyar Engin (Gazanfer Denizgünü)
Ozan Uygun (İskender 8 yaş)
Onuryay Evrentan (Sibel)
Suat Önen (Doktor)
Selim Erdoğan (Sabahattin)
Gamze Demirbilek (Aynur)
Sennur Kaya (Emine)
Ali Sarıbaş (Mandacı Ali)
Orhan Eşkin
Müfit Aytekin
Ezgi Mola (Hemşire)
Metin Keçeci (Çoban)
Can Yılmaz (Göz doktoru)
Suat Önen (Doktor)
Seyhan Kaya (Polis)
Fevzi Müftüoğlu (Bakkal çırağı)
Yağmur Akpınar (Yağmur Denizgünü)
Bengisu Özkaya (Ece Denizgünü)
Şinasi Yurtsever (Jandarma)
Tevfik Yapıcı (Ellez Usta)
Funda Cansever
Levent İntepe (Jandarma)
Bahri Beyat
İpek Bilgin

HOKKABAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çocukluğundan beri sihirli şeylere ilgi duymuş olan İskender, ısrarla kendisinin bir sihirbaz olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı Maradona haricinde hiç kimse bunu kabul etmez ve küçümseyerek onun bir hokkabaz olduğunu söylerler. İskender'in, Kıbrıs gazisi emekli bir subay olan babası Sait de, oğlunu hiçbir zaman takdir etmemiştir, çünkü o da oğlunun yaptığı işten gurur duymamaktadır.

Mecburi nedenlerden ötürü, İstanbul’dan kaçarcasına turneye çıkmak zorunda kalan ikili, yanlarına Sait’i de almak zorunda kalırlar. Baba ve oğul, bu turne sayesinde biraz olsun yakınlaşsa da, yaşanacak birbirinden ilginç olaylar, her şeyin farklı bir seyirde gitmesine neden olacaktır.

HOKKABAZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hokkabaz filmi İstanbul'da, Şişli, Sirkeci ve Salacak gibi semtlerde çekilmiştir. Ayrıca Çanakkale'de geçen sahneler için çekimler, Gelibolu, Eceabat, Alçıtepe, Seddülbahir, Kilitbahir, Küçükanafartalar, Şehitler Abidesi bölgelerde yapılmıştır

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