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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Hollanda: 5 - İsveç: 1 | MAÇ SONUCU

        Hollanda: 5 - İsveç: 1 | MAÇ SONUCU

        2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Hollanda, İsveç'i 5-1 mağlup etti. Brian Brobbey (2), Cody Gakpo (2) ve Crysencio Summerville'ın golleriyle farklı kazanan Hollanda, puanını 4'e yükselterek son 32'ye kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı. İsveç ise haftayı üç puanla tamamladı. Böylece Portakallar, Dünya Kupası'nda Brezilya, Almanya, Arjantin, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere'nin ardından 100 gol barajını aşan 8. ülke olarak yerini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 21:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hollanda gol oldu yağdı!

        2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Hollanda ile İsveç kozlarını paylaştı. ABD'deki NRG Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-1'lik skorla Hollanda oldu.

        Portakallar'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 17. dakikalarda Brian Brobbey, 47 ve 54. dakikalarda Cody Gakpo ile 89'da Crysencio Summerville attı. İsveç'in tek golünü ise 59. dakikada Anthony Elanga kaydetti.

        Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen ve şu anda bonservisinin bulunduğu Napoli'nin kadrosunda yer alan Noa Lang, 90. dakikada Cody Gakpo'nun yerine oyuna dahil oldu.

        Hollanda, Dünya Kupası'nda Brezilya, Almanya, Arjantin, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere'nin ardından 100 gol barajını aşan 8. ülke olarak tarihe geçti.

        Bu sonuçla beraber puanını 4'e çıkaran Hollanda, gruptan çıkma yolunda büyük bir adım attı. İsveç ise 3 puanda kaldı.

        F Grubu'nun bir sonraki ve son maçında Hollanda, Tunus'la karşılaşacak. İsveç, Japonya'yla kozlarını paylaşacak.

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