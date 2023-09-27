Hollywood'da senaristler, 5 aylık grevi sona erdirmeyi kabul etti

ABD'deki film ve dizi sektörünün kalbi Hollywood'da senaristlerin başlattığı, oyuncuların da katıldığı grev sona erdi. Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) yayımladığı yazılı açıklamada, sendika liderlerinin grev bitirme kararını oy birliğiyle aldığı kaydedildi.

Açıklamada, mayısta Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattığı ve Hollywood'daki 11 bin 500 senaristin yanı sıra yaklaşık 65 bin oyuncunun da desteklediği grevin, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile varılan ön anlaşmanın ardından sona erdiği ve senaristlerin işlerinin başına döndüğü bildirildi.

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Sendika liderlerinin oy birliğiyle kabul ettiği üç yıllık anlaşmanın, talep edilen tazminat, istihdam süresi ve yapay zekanın kontrolüne ilişkin maddeleri içerdiği aktarıldı. Ön anlaşma, diğer sendika üyelerinin de onayı için 2 - 9 Ekim arasında oylamaya sunulacak.