Hollywood oyuncuları ve senaristlerinin grevi devam ediyor ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın iş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle başlattıkları, Amerikan Senaristler Birliği'nin de dâhil olduğu ortak grev, sonuca varmaması nedeniyle devam ediyor

Anadolu Ajansı Giriş: 23.08.2023 - 09:34 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:34 facebook

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