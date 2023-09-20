Holmiyum nedir, nerelerde kullanılır? Holmiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri Sıra dışı manyetik özellikleriyle ön plana çıkan nadir toprak elementlerinden biri de holmiyum elementidir. Öyle ki geleceğimizi şekillendirecek elementler arasında gösterilmektedir. Adını Stockholm şehrinin Latince karşılığı olan Holmia'dan almaktadır. Holmiyum nedir, nerelerde kullanılır? Holmiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

1878 yılında Cenova’da Marc Delafontaine ve Louis Soret, Uppsala’da Per Teodor Cleve tarafından birbirinden bağımsız biçimde iki kez keşfedilen element, nadir toprak elementlerinin ayrıcalıklı üyelerinden biridir. Holmiyum nedir? Nerelerde kullanılır? Holmiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Holmiyum Nedir?

Gümüş beyazı renginde ve yumuşak bir metal olarak karşımıza çıkan element, dövülebilir yapıdadır. Saf metal holmiyumun gümüşi bir parlaklığı bulunmaktadır. Elektropozitifliği oldukça yüksek olan element kimyasal özellikleri itibariyle lantanla benzerlik taşımaktadır. Elementler arasında holmiyum, en yüksek manyetik momente sahiptir. Oda sıcaklığında kararlı olma eğiliminde olan element, nemli havalarda ve daha yüksek sıcaklıklarda hızla okside olur ve sarımsı bir oksit oluşturur. Metal holmiyum, tüm halojenlerle reaksiyona girmektedir; havada yavaşça kararır ve asitlerle çözünür.

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Holmiyum Nerelerde Kullanılır?

Elementin bilinen ticari bir uygulaması bulunmamaktadır. Ancak manyetik özelliklerinin sıra dışı olması gelecek vaat eden elementlerden biri olarak görülmesine sebebiyet vermektedir. Alaşımları, yapay olarak üretilen en güçlü manyetik alanları oluşturmak için bir manyetik akı yoğunlaştırıcı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nükleer reaktörlerde nükleer kontrol çubukları içerisinde de kullanımı görülür. Holmiyum oksit, sarı gaz boyası olarak da kullanılmıştır.

Holmiyum Simgesi

Holmiyumun simgesi “Ho” harfleriyle ifade edilmektedir. Tıpkı diğer nadir toprak elementleri gibi doğada saf olarak bulunmamaktadır. Yerkabuğunda en bol bulunan 56. elementtir. Deniz suyunda ise katrilyonda 400 parça holmiyum bulunduğu öngörülmektedir. Doğada disprosyum ve erbiyumdan daha az bulunmasına karşılık tek sayılı lantanitler arasında en bol bulunan elementtir.

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Holmiyum Sembolü

Holmiyum “Ho” sembolüyle periyodik tabloda temsil edilmektedir. Çeşitli tıbbi uygulamalarda ve diş tedavi uygulamalarında kullanılan katı hal lazerlerinde de holmiyumdan faydalanılmaktadır. Ayrıca çeşitli üroloji tedavilerinde holmiyum lazerler kullanılmaktadır. Camların renklendirilmesinde kullanılan holmiyum, sarı ve kırmızı renk vermektedir. Holmiyum, nötronları kuvvetli bir şekilde absorbe edebilmektedir.

Holmiyum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 6. periyodunun lantanitler grubunda yer alan 11. element olarak karşımıza çıkan holmiyumun atom numarası 67'dir. Holmiyumun bilinen bir biyolojik rolü yoktur ve toksik değildir.

Holmiyum Kullanım Alanları

Lazerler

Cam renklendirme uygulamaları

Gama ışını spektrometreleri

Nükleer fizik deneyleri

Fiber optik uygulamaları

Elektronik cihazlar

Holmiyum Özellikleri

Tüm elementler arasında en yüksek manyetik geçirgenliğe sahip elementtir. Bu özelliği nedeniyle kalıcı mıknatısların kutup başları için ideal bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır.

Holmiyum lazerler; böbrek taşları, mesane taşları, prostat ve idrar yolları tümörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Holmiyum lazerler; anormal göz basıncını önlemek ve glokomanın tedavisinde de kullanılmaktadır.

Kuantum bilgisayarlarda manyetik özellikleri sebebiyle kullanılabileceği varsayılan elementlerden biridir.

İnsanlar üzerinde biyolojik bir rolü bulunmuyor. Ancak tuzlarının yutulması ya da solunması vücutta ciddi hasarlara sebebiyet verebilir. Düşük bir akut toksik özelliğine sahiptir.

Bitkiler ve hayvanlar için çevresel bir tehdit oluşturmamaktadır.

Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan, Sri Lanka ve Avustralya, holmiyum içeren minerallerin cevherlerine sahip başlıca ülkelerdir.

Holmiyum rezervlerinin toplam miktarının 400 bin ton civarında tahmin edilmektedir.

Elementin kilogramının fiyatı 1000 dolar civarındadır.

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