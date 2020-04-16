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Honda Türkiye, 23 Mart tarihinde ara verdiği üretime yeniden başlama tarihini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle üretim faaliyetlerini askıya alan Japon üretici, Şekerpınar'daki fabrikanın kapılarını 20 Nisan'da açacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Coronavirus (COVID-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarını 23 Mart 2020 tarihinde geçici olarak askıya alan Honda Türkiye, gerekli tüm tedbirler alınarak 20 Nisan 2020 tarihinde Kocaeli Şekerpınar’daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacak" denildi.

Mercedes-Benz Türk de, 20 Nisan tarihi itibariyle fabrikalarını yeniden açacağını bildirirken, Tofaş, Toyota ve Bosch gibi firmalar ise üretim arasını uzattıklarını açıklamışlardı.

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