Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerOtomobilHonda Türkiye üretime yeniden başlıyor - haberler
ABONE OL

Honda Türkiye 1 ay sonra üretime yeniden başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara veren otomotiv üreticilerinden Honda, Şekerpınar'daki fabrikanın açılışı için belirlediği tarihi açıkladı. Yapılan açıklamada, üretimin 20 Nisan'da başlayacağı belirtildi. Honda'nın Türkiye fabrikası 23 Mart'ta üretime ara vermişti

Honda Türkiye
HABERTURK.COM

Honda Türkiye, 23 Mart tarihinde ara verdiği üretime yeniden başlama tarihini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle üretim faaliyetlerini askıya alan Japon üretici, Şekerpınar'daki fabrikanın kapılarını 20 Nisan'da açacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Coronavirus (COVID-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarını 23 Mart 2020 tarihinde geçici olarak askıya alan Honda Türkiye, gerekli tüm tedbirler alınarak 20 Nisan 2020 tarihinde Kocaeli Şekerpınar’daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacak" denildi.

Mercedes-Benz Türk de, 20 Nisan tarihi itibariyle fabrikalarını yeniden açacağını bildirirken, Tofaş, Toyota ve Bosch gibi firmalar ise üretim arasını uzattıklarını açıklamışlardı. 

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mercedes-Benz Türk üretime yeniden başlıyor - haberler
OTOMOBİLTürkiye'deki üretime yeniden başlıyor
Ford'dan yeni sosyal mesafe önlemi - haberler
OTOMOBİL'Sosyal mesafe' bilekliği geliştirdi
Bosch üretime Mayıs'ta başlayacak - haberler
OTOMOBİLÜretime Mayıs'ta başlayacak
Tofaş'tan sağlık ekipmanı üretene davet - haberler
OTOMOBİLTofaş'tan sağlık ekipmanı üretene davet
Toyota Türkiye üretime Mayıs'ta başlayacak - haberler
OTOMOBİLToyota arayı 2 hafta daha uzattı
Tofaş üretim tarhini erteledi - haberler
OTOMOBİLÜretimi Mayıs'a erteledi
Tesla'nın satışları koronaya rağmen arttı - haberler
OTOMOBİLSalgına rağmen satışlarını artırdı
Renault Çin'den çıkıyor - haberler
OTOMOBİLEn büyük pazardaki ortaklığını bitirdi
Ferrari üretime Mayıs'ta başlayacak - haberler
OTOMOBİLİtalyan sporcu üretim tarihini erteledi
İkinci el otoyu online satacak - haberler
OTOMOBİLİkinci el otoyu online satacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X