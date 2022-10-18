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Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

Bir döneme damga vuran şarkılarıyla adını duyuran Faruk K. yıllar sonra ortaya çıktı. Honki Ponki ve Azar Azar şarkılarıyla hafızalara kazınan Faruk K. şimdilerde ekranlardan uzakta bir yaşam sürüyor. 9 yıllık dans serüveninin başlangıcını Yonca Evcimik ile gerçekleştiren ünlü oyuncu adeta yıllara meydan okuyor. İşte, Faruk K.'nın son hali...

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  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Bir dönemin popüler müzik sanatçılarından biri olan Faruk K. şarkılarıyla akıllarda yer edindi.
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Honki Ponki ve Azar Azar şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü isim gözlerden uzakta bir hayat sürüyor.
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

    İstanbul Yapı Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra bir süre amatör tiyatro gruplarında yer aldı.
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Şarkıcılık ve oyunculuğun yanı sıra dans derslerinde de Şener Şen ve Emel Sayın gibi usta isimlerle birlikte sahne aldı.
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

    9 yıllık dans serüveninin başlangıcını Yonca Evcimik ile gerçekleştiren Faruk K. beste ve söz yazarlığı da yaptı.
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı modern dans bölümünden mezun olan ünlü isim ilk albümünü 1996 yılında çıkardıç
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Bir Kaç iyi Adam grubu ile müzik sektörüne adım atan ünlü isim, Çıtır Kızlar ile aynı kaseti paylaştıkları ikinci albümünü çıkardı.
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Honki Ponki, Aşk Tek Yön, Azar Azar, Kalbimin Sesi, Fark ve Enerji gibi şarkılara imza atan Faruk K. son haliyle gündeme geldi.
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Şimdilerde 49 yaşında olan ünlü şarkıcının yıllara meydan okuduğu gözlerden kaçmadı.
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

    İşte, bir döneme damgasını vuran Faruk K.'nın son hali...
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Honki Ponki şarkısıyla adından söz ettirmişti! Faruk K.'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

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