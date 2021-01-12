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Hotmail giriş kaydol! Hotmail kaydol, gelen kutusu aç 2021

Gelişen teknoloji ve yaşanan dijital dönüşüm ile birlikte her şey gibi iletişim yöntemleri de çok değişti. Son 20 yıl içinde hayatımızın orta yerine yerleşen internet iletişim pratiklerimizi de değiştirdi. Eğitim hayatımızdan iş hayatımıza hatta özel hayatımızda bile haberleşmek için kullandığımız yollardan biri de e-posta. Haberleşmenin uyanı sıra tüm internet aboneliklerinde de ihtiyaç duyduğumuz e-posta servislerinden biri olan Hotmail, kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Hotmail hesabı açmak isteyen kullanıcılar nasıl yapılacağını merak ediyor. Hotmail giriş kaydol! Hotmail kaydol, gelen kutusu aç 2021

Hotmail giriş kaydol! Hotmail kaydol, gelen kutusu aç 2021

Hotmail ücretsiz bir e posta servis sağlayıcısıdır. 1995 yılında Microsoft tarafından geliştirilmiştir. Kuruluşundan bir yıl sonra da tam anlamı ile kullanılır hale gelmiştir. Hotmail sitesi dünya üzerindeki pek çok kişiden talep görmüştür. Aynı şekilde Türkiye’de de en çok kullanılan e posta servislerinden bir tanesi olmuştur. Bunun temel sebebi ise hotmail kaydol işlemlerinin oldukça pratik bir şekilde yapılmasıdır. Hotmail hızlı giden yükselişini 2013 yılında Outlook ile birleşerek taçlandırmıştır. Kullanıcıların artık ekstra bir Outlook hesabı almalarına gerek kalmaması da sitenin çok daha fazla tercih edilmesini sağlamıştır.

Hotmail’in e posta servisi oldukça sade ve anlaşılırdır. Sisteme ilk kez giren biri bile yönlendirmeler sayesinde işlemlerini kolayca gerçekleştirebilir. Aynı zamanda sistem oldukça da güvenilirdir. Hotmail e posta servisinin yanı sıra kullanıcılarına 5 GB limitli mail depolama alanı da sunmaktadır. Üstelik bu hizmetlerin her biri Hotmail tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Sistemin kullanıcılarına sunduğu hizmetlerden faydalanabilmek için yeni hotmail hesap aç işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. hotmail aç işlemlerini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra sisteme giriş yapabilir ve avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Hotmail e posta servisine kayıt olmak için aşağıdaki adımları sırayla uygulayalım.

  • Sitenin sayfasına giriş yaptığınız zaman karşınıza gelen üyelik formunda sizden öncelikle kimlik bilgileriniz istenir. Adınızı ve soyadınızı kutucuklara girerek kayıt işlemlerine başlayın.
  • Ardından e posta gönderim ve alımları sırasında kullanacağınız kullanıcı isminizi oluşturun.
  • Kullanıcı isminizi oluşturduktan sonra şifrenizi belirleyin. Şifreniz güvenlik açısından hem harf hem de rakamlardan oluşmalı.
  • Parolanızı yeniden girerek parola oluşturma işleminizi tamamlayın. İki kutucuğa aynı karakterleri girdiğinizden emin olun.

  • Şifrenizi de belirledikten sonra bulunduğunuz ülkeyi ya da bölgeyi seçin.
  • Sonrasında doğum tarihinizi gün, ay ve yıl olarak sisteme girin.
  • Cinsiyetinizi de seçtikten sonra,
  • Bilgilerinizin korunması adına telefon numaranızı sisteme girin.
  • Bir alt kutucuğa da herhangi bir olumsuz durumda size ulaşılabilecek bir mail adresi yazın.
  • Bir alt kısımda da robot olmadığınızı kanıtlamak için sizden güvenlik kodunu girmeniz istenir.
  • Bu işlemi de yaptıktan sonra hesap oluştur butonuna tıklayın ve e posta hesabınızı oluşturun.

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